Kommentar: Mutlose Baupolitik

Beim Wohnungsbau traut man sich auf dem Land größere Würfe nicht zu

Allen ist klar: Es bedarf deutlich mehr Wohnraums. Doch gerade auf dem Land scheut die Politik die großen Würfe. In Sonntagsreden klingt das immer anders, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Theoretisch sind sich alle einig: Im Erdinger Land mangelt es dramatisch an Wohnraum. In Sonntagsreden immer der gleiche Ton: Wir müssen mehr Wohnungsbau zulassen, auch in den Landgemeinden. Man müsse auch den Mut haben, auch in Dörfern Geschosswohnungsbau zu ermöglichen.



Alles passé, wenn es um die Umsetzung geht. Dafür gab es zuletzt gleich zwei Beispiele. In Jaibing bei Dorfen stoppte der Stadtrat ein Bauvorhaben, das die – zugegebenermaßen sehr kleine – Bevölkerung des Ortsteils auf einen Schlag verdoppelt hätte. Ebenso fiel in Langenpreising ein Mehrfamilienhaus mit neun Einheiten durch – zu massiv für den Ort, urteilten die Stadträte.



Die Realität zeigt: Geht es um die Umsetzung der dringend notwendigen Baupolitik, sind in der Politik die Beharrungskräfte größer als die Notwendigkeit, Wohnraum zu schaffen. Das ist mutlos.



Mehr Kreativität bräuchte es auch, wenn es darum geht, vorhandenen Wohnraum besser zu nutzen. Viele ältere Menschen leben in großen Häusern, deren Platz sie nach dem Auszug der Kinder gar nicht mehr brauchen. Solche Immobilien werden für ihre Eigentümer schnell zu einer Belastung, weil sie gar nicht mehr in der Lage sind, sich um ihre XXL-Wohnungen zu kümmern. Die gute Idee, eine Börse einzurichten, über die Wohnungen getauscht werden können, ist über das Stadium der Theorie nicht hinausgekommen.



Und dann gibt es da ganz Findige, die meinen, die erfreulich geräuschlose Unterbringung von über 1000 Ukraine-Geflüchteten binnen weniger Wochen zeige, dass es mit der Wohnungsnot gar nicht so weit her sein könne. Hier empfiehlt sich ein etwas detaillierterer Blick: Viele der Menschen aus der Ukraine leben in Unterkünften, die wegen ihres Zustands regulär schlicht nicht regulär zu vermieten sind.



Ein Argument haben die Verhinderer verdichteter Bebauung freilich: Man kann so viel bauen wie man will, die Preise steigen. Das ist das größte Dilemma.

