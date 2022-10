Kommentar: Politik einfach mal neu denken

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Warum dürfen sich junge Leute nicht in der Politik engagieren? Und warum in Erding gerade etwas ganz Tolles vonstatten geht - das sind die Themen des Kommentars zum Wochenende von Redaktionsleiter Hans Moritz.

Kaum war Laetitia Wegmann als Landtagskandidatin der Grünen nominiert, brach der Sturm der Entrüstung in den sozialen Netzwerken auch schon los. Eine 19-Jährige in den Landtag? Die hat ja noch nicht mal eine Ausbildung, geschweige denn einen Beruf.

Die Antworten auf diesen verbalen Durchfall hat die junge Taufkirchenerin selbst gegeben – und zwar für alle Jüngeren, die es in die Politik zieht: Es sind die jungen Menschen, die am längsten von politischen Entscheidungen betroffen sind. Es gibt weitere Argumente: In den Parlamenten ist die jüngere Generation völlig unterrepräsentiert. Und nicht zuletzt fehlt es an Frauen, die an politischen Entscheidungen mitwirken.



Die Gesellschaft lamentiert gerne, dass sich junge Leute nicht mehr für Politik interessierten. Ist dann mal jemand aus dieser Generation bereit, findet man tausend Gründe, warum das überhaupt nicht geht. Doch, es geht!



Und vielleicht würde es dem Parlamentarismus mal guttun, wenn dort nicht nur Menschen sitzen, die eine jahrelange Parteikarriere hinter sich haben und vor allem in deren Strukturen denken.



***



Angesichts der geopolitischen Lage und den gewaltigen Herausforderungen im eigenen Land nimmt die Politikverdrossenheit gerade wieder stark zu. Vielleicht hilft es, in diesen Tagen den Blick wieder verstärkt auf die Heimat zu richten. In Erding lohnt sich dieser Blick gerade besonders. Hier bahnt sich ein Wandel an, der noch kaum sichtbar ist, der aber kommen wird. Erding bekommt einen neuen Bahnhof und einen neuen Stadtteil – auf dem Fliegerhorstgelände. Die Stadt ist klug und will diese Jahrhundertprojekte mit einer Frischzellenkur für die Altstadt verknüpfen. Das besondere am Erdinger Modell ist: Erding will die Bürger dabei haben. Was ist das für eine Perspektive? Jeder von uns kann mitwirken, wie sich Erding in den nächsten Jahren entwickelt.



Wie segensreich diese Bürgerbeteiligung sein kann, hat man in Klettham-Nord erlebt. Dort entsteht gerade aus einem tristen Stadtteil ein vitales, internationales Zentrum – begleitet von der Stadt, belebt aber von den Menschen, die dort zu Hause sind.



Erding wartet auf den Zug und setzt dabei aufs richtige Gleis.

ham