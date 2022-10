Kommentar: Ringschluss bleibt auf dem Abstellgleis

Von: Hans Moritz

Teilen

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr - Erding

2029 sollen S-Bahn-Ringschluss und neuer Erdinger Bahnhof sein. Warum dieses Datum nicht zu halten sein dürfte, analysiert Redaktionsleiter Hans Moritz im Kommentar zum Wochenende.

Bayerns Verkehrsministerium und Deutsche Bahn gehen davon aus, dass der S-Bahn-Ringschluss und damit der neue Erdinger Bahnhof 2029 in Betrieb gehen – also bereits in sieben Jahren. Vieles spricht – leider – dafür, dass ein nächstes Datum herausposaunt wurde, das nie und nimmer zu halten ist. Erinnern wir uns: Der einstige bayerische Wirtschaftsminister Otto Wiesheu sah die S-Bahn schon 2009 von Erding zum Flughafen rollen.



Es gibt einige Indizien, die das Jahr 2029 als wenig realistisch erscheinen lassen:



1. Das Genehmigungsverfahren läuft noch. Selbst wenn der Planfeststellungsbeschluss – wie geplant – bis 2024 vorliegen sollte, werden Klagen das Vorhaben über den anvisierten Baubeginn 2025 hinaus verhindern.

2. Freistaat, Bahn und Bund halten richtigerweise an der zweiten Stammstrecke durch München fest. Es ist davon auszugehen, dass dieses Projekt trotz exorbitanter Kostensteigerung und jahrelanger Verzögerung Priorität haben wird. Im Umkehrschluss heißt das, dass für den Ausbau im Umland zu wenig Geld und Planungskapazitäten zur Verfügung stehen werden.



3. Für die Bewältigung der Energiekrise plant der Bund ein Sondervermögen – Schulden trifft’s eher, klingt aber nicht so schön – in Höhe von 200 Milliarden Euro. Diese astronomische Summe muss erst einmal gestemmt werden und dürfte sich auf alle weiteren Ausgaben niederschlagen.



4. Frühere Bundesverkehrsminister, alle von der CSU, hatten zuletzt vor allem den Straßenaus- und -neubau im Blick. Die Schieneninfrastruktur wurde vernachlässigt. Und der neue FDP-Verkehrsminister Volker Wissing lässt wenig Ambitionen erkennen, die Prioritäten nachhaltig zugunsten der Bahn zu verschieben.



5. Beim Bund herrscht wenig Ehrgeiz, die für den Bahnhof in Erding benötigten Flächen frühzeitig an die Stadt zu verkaufen. Vorher kann die aber nicht bauen. Sie kann das Areal formal noch nicht einmal überplanen.



6. Wegen der explodierenden Staatsausgaben dürfte die Bereitschaft des Bundes nicht allzu groß sein, der Stadt einen guten Preis zu machen. Es ist ohnehin schwer zu verstehen, warum sich die öffentliche Hand ein von Steuergeldern finanziertes Areal wiederum von Steuergeldern abkaufen lässt.



Dennoch ist es richtig, dass die Stadt so tut, als wäre 2029 tatsächlich der unumstößliche Zeitpunkt, den Ringschluss aufs Gleis zu setzen. Ihr wird man nicht den Vorwurf machen können, das Jahrhundert-Projekt verzögert zu haben. Dabei bedeutet jedes verlorene Jahr zusätzlich verlorene Millionen Euro.



Die rasche Umsetzung des Schienenausbaus muss DAS Thema im aufziehenden Landtagswahlkampf sein.

ham