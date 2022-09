Kommentar: In der Politik gilt weiterhin - Jugend zuletzt

Von: Hans Moritz

Das Versagen der Bildungspolitik setzt sich im neuen Schuljahr unvermindert fort. Der Lehrermangel schlägt schon voll durch. Dabei hätte das zumindest abgefedert werden können, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Zwei Wochen ist das neue Schuljahr nun alt. Und es beginnen die ersten Befürchtungen wahr zu werden: Der eklatante Lehrermangel schlägt schon vor der Schniefnasenzeit voll durch: An den ersten weiterführenden Schulen muss zeitweise auf Kurzstunden umgestiegen werden. Ganztagsklassen schrumpfen immer wieder zu Halbtagsklassen.



Ein Wunder ist das nicht: Die Lehrerversorgung war auch in Erding von Anfang an auf Kante genäht, das Schulamt hat vorsorglich bereits in den Sommerferien vor Engpässen gewarnt. Allerdings wird man dort nicht damit gerechnet haben, dass sie so früh eintreten.



Der glücklose und unterambitionierte Kultusminister Michael Piazolo von den Freien Wählern versucht sich rauszureden, wenn er schwadroniert, in Bayern habe es noch nie so viele Lehrer gegeben wie heuer. Was er verschweigt: Auch der Unterrichtsbedarf ist nicht zuletzt wegen der Brückenklassen für ukrainische Kinder so hoch wie noch nie. Und: Allein in Bayern dürfen derzeit 2900 Lehrerinnen ihre Schulen nicht mal betreten – weil sie schwanger sind.



Das soll sich ab 4. Oktober ändern – drei Wochen nach Unterrichtsbeginn. Schwangeren Pädagoginnen ist es danach freigestellt, ob sie sich mit Babybauch vor die Klasse stellen. Den Zeitplan muss man sich auf der Zunge zu gehen lassen: Den Beschluss fasste Markus Söders Kabinett in (!) der ersten Schulwoche. Warum nicht früher, sodass Schulen und Schulämter hätten abfragen und planen können? Die Regierung traf sich da erstmals nach der Sommerpause. Dieses Verschnarchen von CSU und FW ist empörend.



Doch nicht nur bei der Lehrerversorgung gilt wie schon zu Corona-Zeiten: Jugend zuletzt. Ursprünglich hatte der Bund vor, Covid in die Liste besonders schwerer Infektionskrankheiten aufzunehmen – in einer Reihe, ja tatsächlich, mit Pest und Cholera. Das hätte zum einen bedeutet, dass die Kinder bereits bei vagem Verdacht auf eine Corona-Infektion hätten zu Hause bleiben müssen. Und sie hätten eines Attests bedurft, nicht mehr infektiös zu sein und wieder in die Schule zu dürfen.



Das hätte nicht nur die Praxen überfordert, es wäre ein Rückfall in düsterste Pandemiezeiten gewesen: Die Arbeitswelt läuft weiter, die Kinder werden weggesperrt.



Dass das nicht so gekommen ist, ist lebensnahen Kultusministern zu verdanken, etwa Karin Prien aus Schleswig-Holstein. Von Piazolo war in dieser Richtung nichts zu hören. War klar. Wieder mal: Setzen, Sechs.



Ach ja, Söder hat am Mittwoch angekündigt, Grund- und Mittelschullehrer demnächst endlich besser zu besolden, vergleichbar mit ihren Kollegen von Realschulen und Gymnasium. Bitte nicht täuschen lassen: Das ist nicht Einsicht, das ist seine nackte Angst vor der Strafe der Wähler. Zu seinem Trost: Aus Niederlagen kann man lernen.

