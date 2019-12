Kommentar: Viel heiße Luft im Tunnel

Bei der Haushaltsberatung im Erdinger Stadtrat ging es vor allem ums Rathaus selbst. Es ist nicht gut, wenn sich Politik und Verwaltung vor allem mit sich selbst beschäftigen, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Erding - Müssen die beiden Erdinger Rathäuser mit einem Tunnel verbunden werden, der den Steuerzahler rund eine Million Euro kostet? Die Arbeit der Stadtverwaltung würde sicherlich nicht schlechter werden, müssten Boten, Sacharbeiter und Beamte die gut 30 Meter über die Landshuter Straße in frischer Luft bewältigen. Es müsste auch niemand Angst haben, dass der Wind stapelweise vertrauliche Akten durch die Altstadt flattern ließe. Der Tunnel ist sicher kein Muss.

Er stellt aber auch nicht die Verschwendung und betonierte Überheblichkeit dar, die die Gegner anprangern. Denn bei Verwaltungsgebäuden ist es nicht unüblich, sie direkt miteinander zu verbinden. In die Erdinger Altstadt passt ein Tunnel allemal besser als ein (gläserner) Steg über die Straße.

Es kann nur am Wahlkampf gelegen haben, dass sich die Stadträte so tief in die Tunneldebatte gegraben haben. Natürlich ist es das gute Recht eines jeden Stadtrats, getroffene Entscheidungen noch einmal zu hinterfragen. Das ist Demokratie. Der flammende Appell des Stadtbaumeisters „Reißt uns nicht auseinander“ klang schon sehr pathetisch und diente gewiss auch dem Zweck, dem OB eine Abstimmungsniederlage zu ersparen. Aber auch das geht in Ordnung.

Das wirklich Ärgerliche ist, dass die Tunneldebatte die Haushaltsberatung dominiert hat. Es wirft immer ein schlechtes Licht auf Politik und Verwaltung, wenn sie sich besonders engagiert mit Dingen befasst, die sie selbst betreffen. Das erweckt schnell den Eindruck, man achte erst mal auf sich.

Politisch hasenfüßig kommen die Grünen daher, wenn sie (schon wieder) von der Verwaltung verlangen, eine Prioritätenliste für den barrierefreien Umbau der Altstadt vorzulegen. Mit Verlaub: Das ist das Primat der Politik. Die Stadträte legen fest, wann welche Maßnahme für wie viel Geld umgesetzt wird. Das ist ihr Job!

Respekt ist hingegen den Freien Wählern zu zollen, die bewusst keine Haushaltsanträge stellten. Wie keine andere Fraktion widerstand sie auf der Zielgeraden vor der Kommunalwahl der Versuchung, einen Antrag nach dem anderen zu stellen – nur um ein bisschen Publicity zu erhaschen. Fraktionschefin Petra Bauernfeind hat absolut recht, wenn sie auf die proppevolle Agenda der Stadt verweist, die vorerst nichts Neues zulässt. Die FW hat damit keineswegs den Gestaltungswillen aufgegeben, sondern Verstand bewiesen.