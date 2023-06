Warum der Wahlkampf an diesem Samstag endet: Welpen-Konzept krachend gescheitert

Von: Hans Moritz

Die Heiz-Demo an diesem Samstag könnte eine Vorentscheidung der Landtagswahl in Erding sein. Warum, kommentiert Redaktionsleiter Hans Moritz.

Erding - Vier Monate vor der Landtagswahl sieht alles danach aus, als würden die Ampel-Parteien am 8. Oktober auch im Erdinger Land ein Debakel erleben. Die Heiz-Demo an diesem Samstag wird der erste Sargnagel sein.

Dabei hatte das Konzept der Erdinger Grünen und der SPD durchaus Charme: eine neue, smarte Regierung in Berlin und vor Ort mit Laetitia Wegmann und Benedikt Klingbeil zwei gerade volljährige Kandidaten voller Tatendrang. Sie sollten sich schon mal drauf einstellen, verheizt zu werden. Die Regierung ist in einer Lage, in der es an der Basis erfahrene politische Schlachtrösser bräuchte. Aber vielleicht gibt es die in Erding gar nicht mehr.

Die Demo droht den Wahlkampf zu beenden, ehe er angefangen hat. Denn sie wird zeigen, dass Unmut, Wut und Unverständnis - anders als bei den Corona-Montagsspaziergängen - tief in die bürgerliche Mitte reichen.

Der Ampel will es weiter nicht gelingen, ihre (unbestritten wichtige) Energiewende-Politik zu erklären. Nun scheint es dafür zu spät zu sein. Dafür haben Habeck & Co zu viele handwerkliche Fehler begangen. Union und Freie Wähler wissen das geschickt für sich zu nutzen.

Dabei war die Ampel-Politik die erste seit Jahrzehnten, die nicht populistisch ist, die angesichts der Klimaerwärmung den Menschen wirklich etwas abverlangt. Es bleibt nun mal ein (überlebens)wichtiges Ziel, den CO2-Ausstoß zu senken. Aber wer Atommeiler abschaltet und lieber weiter Kohle verstromt, um nur ein Beispiel zu nennen, betreibt eben doch Ideologie statt vernunftorientierter Politik.

Der zweite Sargnagel wird die Reform der Erbschaftssteuer sein. Denn auch für sie gilt: In Erding wird sie tief in die Mitte der Bürgerschaft reichen. Im Speckgürtel Münchens werden junge Familien mit dem Erbschein gleich zum Immobilienmakler laufen und auf dem Rückweg am Finanzamt vorbei. Nichts spricht gegen eine Regionalisierung der Freibeträge.

Der Treppenwitz dieser Entwicklung ist: Profitieren werden davon CSU und FW, ausgerechnet die Parteien, die zuletzt wenig dadurch aufgefallen sind, sich um die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten zu kümmern. Sie sind vor allem Populisten, die für eine Politik stehen, die im Moment (also bis zur nächsten Wahl) den Menschen möglichst nicht weh tut. Der Österreicher würde sagen: Das geht sich aus.