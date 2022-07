Kommentar zum Klinikum: Völlig unnötige Eskalation

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Dass die Lage der Pflege am Klinikum Erding so eskaliert ist, wäre so einfach zu vermeiden gewesen. Es geht nicht in erster Linie ums Geld, mittlerweile aber schon - unser Kommentar zum Wochenende.

Der eklatante Personalmangel am Klinikum ist kein Erdinger Problem, und auch keins, das vom Himmel gefallen ist. Der Kollaps der Pflege ist nach zweieinhalb Jahren Pandemiestress und unerwartet starker Sommerwelle keine Überraschung. Ein ganzer Berufsstand, ein existenzieller noch dazu, ist am Ende. Das gilt fürs ganze Land.



Warum ist die Lage dann in Erding so eskaliert? Nach allem, was man bisher weiß, wurden im Management schwere Fehler begangen. Menschen, die sich für den Pflegeberuf entscheiden, wollen nicht reich werden, sie wissen, dass sie unmögliche Arbeitszeiten haben, dass sie in einen stressigen Job gehen, dass sie nicht allen helfen können, dass Sterben Teil ihres Alltags wird. Es sind selten gewordene hehre Ziele.



Umso wichtiger sind Wertschätzung und Empathie – gerade in so schwierigen Zeiten wie seit Beginn der Pandemie. Genau hier haben einige im Klinikum offensichtlich versagt. OB Max Gotz hat den Nagel auf den Kopf getroffen: Wer Untergebenen rät, sie könnten ja kündigen, wenn ihnen das zu viel Arbeit sei, wer Überlastungsanzeigen vor den Betroffenen in der Luft zerreißt, der ist in einem Krankenhaus wahrlich keine Führungskraft. Die Eskalation wäre so leicht vermeidbar gewesen.



Nun wird es halt teuer. In der aktuellen Situation müssen die Pfleger die nachgeholte Wertschätzung auch im Geldbeutel spüren – ob als doppelte Erding-Zulage oder als 150-Euro-Springer-Prämie.



Keine Frage, auch das Management steht gewaltig unter Druck. Die Chefs sollen so viel Honorare erlösen wie möglich und möglichst viele Betten möglichst oft füllen. Sie brauchen vom Landkreis die klare Ansage: Lieber ein höheres Defizit, dafür eine vernünftige Versorgung durch eine ausreichende Zahl Pflegekräfte. Ja, das kann und darf den Landkreis jährlich eine Millionensumme kosten. Besser kann man Steuergeld nicht anlegen.



Ob in Erding die Versorgung noch schlechter wird, ob weitere Stationen und Betten gesperrt werden müssen, hängt auch davon ab, ob man eine Weisheit von Burkhard Köppen – der Erdinger war lange Zeit Pflegedirektor am Herzzentrum München – beherzigt: „Die Pflege ist der Kitt der Versorgung Alter und Kranker. Beginnt er zu bröseln, fällt irgendwann alles in sich zusammen“ – wenn Pfleger kündigen und niemand neu anfangen will.

