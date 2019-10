Freie Wähler geschlossen hinter Bauernfeind

Mit 100 Prozent der 46 Stimmen haben die Freien Wähler Erding (FW) Petra Bauernfeind zum zweiten Mal zur OB-Kandidatin gekürt. Zugleich wurde im Lindenwirt in Bergham die 40-köpfige Stadtratsliste aufgestellt. Gut ein Viertel ist weiblich – elf Bewerberinnen.

Erding - Von den sechs amtierenden Stadträten treten fünf wieder an: Bauernfeind, Rainer Mehringer, Sepp Hochholzer, Jürgen Beil und Hans Fehlberger. Johanna Heindl beendet ihre politische Laufbahn. Hochholzer soll bis zum Schluss mit sich gerungen haben. Auch einige frühere Stadträte versuchen es noch einmal, darunter Rudolf Thalmeier, Peter Heger und Florian Eibl.

Bauernfeind führt auch die FW-Liste an, gefolgt von Ortsvorsitzendem Benedikt Hoigt und dem früheren Kreisvorsitzenden Rainer Mehringer.

Die 49-jährige OB-Kandidatin sparte nicht mit Kritik an der Mehrheits-CSU im Stadtrat. Sie griff ein Zitat von OB Max Gotz auf, der bei der CSU-Listenaufstellung festgestellt hatte, man habe alle Hausaufgaben erledigt. „Es stimmt eben nicht, dass es für jedes Kind einen Betreuungsplatz gibt. Vielmehr gibt es wieder Wartelisten. 2008 habe die CSU proklamiert: „Wir wollen die Nordumfahrung.“ Unlängst habe Gotz wegen der galoppierenden Kosten aber gedroht, die Stadt könnte aus dem Projekt aussteigen. Die B 388-Südostumfahrung stehe im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans ganz hinten. „Einen modernen Recyclinghof haben wir bis heute nicht.“ Und das 2013 begonnene Radverkehrskonzept sei nur in Teilen umgesetzt. „Nicht zu vergessen der Mayr-Wirt, der seit zwei Jahren brach liegt“, so die Journalistin. Ihre Schlussfolgerung: „Es wird nicht alles zu Gold, nur weil es ein CSU-Oberbürgermeister anfasst.“ Wenn sich eine Partei wie die CSU als einzige Kraft darstelle, „muss man sie auch für die Defizite verantwortlich machen“. Den geplanten Tunnel zwischen den beiden Rathäusern sieht sie kritisch, „zumal es zwischen der Berufsschule und der Innenstadt keinen einzigen Fußgängerüberweg gibt“.

Dennoch lohne sich ehrenamtliches beziehungsweise kommunalpolitisches Engagement: „Es macht nicht reich, aber glücklich“, bekannte Bauernfeind.

Einen ersten Programmentwurf gibt es schon

Auch auf das eigene, erst im Entstehen befindliche Programm ging sie ein. „Wir brauchen in den Bebauungsplänen mehr Ökologie.“ Die Stadt müsse deutlich mehr Wohnungen bauen, ebenso eine neue Kindertagesstätte. Erding brauche einen Streetworker für Obdachlose sowie eine bessere Unterstützung des Ehrenamts. Ein „Highlight“ wäre eine eigene Schule für Erzieher und Kinderpfleger. „Das könnte Erdings Beitrag gegen den Fachkräftemangel im sozialen Bereich sein.“

Erding soll lebens- und liebenswert bleiben

Ortschef Hoigt berichtete von „intensiven Gesprächen, um 40 Bewerber zu finden, die aus allen Erdinger Ortsteilen kommen“. Alle Kandidaten seien nicht gegen etwas oder jemanden, „sondern setzen sich dafür ein, dass Erding so schön bleibt, wie es ist, und seine Identität bewahrt“. Bei einem Bevölkerungssaldo von 3000 Menschen pro Jahr sei das eine enorme Herausforderung. Für Hoigt gibt es „viele Baustellen“: Wohnungsbau, hohe Mieten, verstopfte Straßen, den ÖPNV sowie „langwierige Baugenehmigungsverfahren“.

FW-Kreisvorsitzender Ullrich Gaigl machte Mut, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren: „Sie kommt von unten heraus, hier kann man mitwirken.“

Schreiner: „Ich stehe zu meinen Positionen“

Hans Schreiner, Landratskandidat von FW, Grünen und SPD, sagte über diese Koalition: „Es ist keine leichte Aufgabe, aber wir werden ernstgenommen.“ Er werde weiter zu seinen Positionen stehen – wohlwissend, dass diese nicht immer im Einklang mit denen aller drei Parteien stünden. „Dann muss man eben miteinander reden“, meinte der Bockhorner Bürgermeister.

Gewählt wurde in Zehnerblöcken. Nur Martin „Charlie“ Weber brachte die Nominierungsregie kurz durcheinander. „Wir brauchen mehr junge Leute vorne.“ Deswegen sollten Rainer Mehringer und seine Tochter Johanna die Plätze drei und zwölf tauschen. Der Vater guckte verdutzt, die Tochter war mit ihrem Listenplatz aber vollauf zufrieden.

Die Kandidaten:

Petra Bauernfeind, Benedikt Hoigt, Rainer Mehringer, Peter Badmann, Jürgen Beil, Alois Huber, Judith Heger, Hans Fehlberger, Rudi Thalmeier, Sepp Hochholzer, Robin Bauersachs, Johanna Mehringer, Franz Lex jun., Monika Schmid, Andreas Sichtig, Martin „Charlie“ Weber, Martin Neumaier, Dominique Klatte, Philipp Mittermeier, Svetlana Kulesa, Erwin Dosch jun., Bernhard Lorenz, Peter Heger, Johannes Rüdiger, Helene Barth, Willi Hahn, Thomas Angermeier, Laura Böhm, Aresim Maxhera, Antonia Träger, Margot Hoigt, Florian Rehm, Rainer Koppe, Sabine Renauer, Stefan Miller, Eric Peinelt, Klaus Katzschner, Sylva Woodside, Raphael Bablick, Florian Eibl und Erna Weinzierl-Lorenz (Ersatzkandidatin).