Kommunalwahl in Corona-Zeiten

Die Corona-Krise beeinflusst das Leben der Bürger von Tag zu Tag mehr. Hat sie auch Auswirkungen auf die am Sonntag stattfindenden Kommunalwahlen? Dazu haben wir Spitzenkandidaten und Kreisvorsitzende der Parteien im Landkreis befragt.

Erding - Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) will nicht über den Wahlausgang spekulieren. Wie viele andere Lokalpolitiker betont er aber, dass es die Möglichkeit zur Briefwahl gebe, sogar noch am Wahlsonntag selbst. „Ich habe auch das erste Mal die Briefwahl genutzt“, sagt Bayerstorfer.

Auch für Georg Els, Spitzenkandidat der Freien Wähler für den Kreistag, ist es eine Premiere: „Ich habe erstmals in meinem Leben Briefwahl gemacht.“ 25 bis 30 Jahre lang ist der noch amtierende Bürgermeister von Forstern Wahlhelfer gewesen, heuer auf eigenen Wunsch nicht. Nur im Notfall stehe er als Ersatz bereit.

Hält das Virus am Sonntag die Wähler ab?

Els glaubt, dass sich einige Bürger, die noch nicht gewählt haben, angesichts der Corona-Krise mit einem Urnengang am Sonntag zurückhalten könnten. Er könne allerdings nicht einschätzen, ob Konservativere deshalb jetzt eher nach dem Motto „altbewährt“ wählen. Generell werde es für alle bereits in den Gremien vertretenen Parteien und Gruppierungen schwierig, sagt Els: „Die Grünen haben einen Hype. Die AfD kriegt ihren Anteil, da kann man dazu stehen, wie man will. Und sie nehmen’s aus der Mitte.“

Grünen-Kreissprecherin Helga Stieglmeier sieht die Lage pragmatisch. Ihre Partei könne im Endspurt eigentlich gut mobilisieren und so manchen Unentschlossenen überzeugen. Dies ist diesmal nicht möglich. Der Haustür-Wahlkampf sei abgebrochen, die Info-Stände abgesagt worden. „Es ist, wie es ist“, sagt sie: „Wir haben eine Verantwortung. In der Krise muss man parteipolitisches Kalkül zurückstellen.“

Wahlkampffinale im Internet

Stieglmeier kündigt an, den Wahlkampf im Hinblick auf mögliche Stichwahlen in den Kommunen am 29. März zu verlagern und sehr viel online machen zu wollen. Sie selbst hat noch nicht abgestimmt. „Ich bin kein Briefwähler. Ich bin schon als Kind mit meinen Eltern ins Wahllokal gegangen.“ Sorge hat sie nicht. Man könne Abstand halten, den eigenen Kugelschreiber mitbringen und sich vor- und nachher die Hände waschen. Stieglmeier selbst hat Wahldienst.

SPD-Kreisvorsitzender Martin Kern glaubt nicht, dass sich die Corona-Krise direkt auf die Wahlen auswirken wird. „Im Endeffekt ist es eine Persönlichkeitswahl. Die Bürger haben sich schon ein Bild gemacht“, sagt der Bucher. In seiner Heimatgemeinde gibt es wie in den anderen Kommunen viele Briefwähler. Kern selbst wird seine Stimmen am Sonntag im Wahllokal abgeben und ist als Wahlhelfer engagiert.

AfD macht einfach weiter

Als Lehrer muss er sich in den nächsten Wochen angesichts der bayernweiten Schulschließungen umstellen. Kern unterrichtet in einer sonderpädagogischen Einrichtung. „Es gibt einiges vorzubereiten und zu korrigieren“, sagt er. Viele Arbeitsunterlagen hat er gestern schon verteilt, Kontakt mit den Eltern hält er per E-Mail.

Wahlkampf bis zum Schluss macht die AfD. Auch Infostände in Erding und Dorfen sind heute noch geplant. „Natürlich muss man vorsorgen“, sagt Kreisvorsitzender Wolfgang Kellermann zur Corona-Krise, aber „viele Leute lassen sich ad absurdum führen“. Er rechnet angesichts der vielen Briefwähler, die gut für die AfD seien, mit einer hohen Wahlbeteiligung. Diese wäre ohne Corona sicher noch höher.