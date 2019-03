Parteien rüsten sich für den Sturm aufs Rathaus

In genau einem Jahr sind Kommunalwahlen. In Erding wappnen sich die Parteien für den Kampf ums Rathaus und die 40 begehrten Sitze im Stadtrat. Dazu unser Kommentar zum Wochenende.

Die erste Duftmarke hat Erding Jetzt diese Woche gesetzt – mit dem durchaus streitbaren Thomas Schmidbauer als neuem Vorsitzenden. Er soll der Gruppierung frischen Wind verpassen. Noch hat sich Hans Egger nicht erklärt, ob er als Gründer und Fraktionschef weitermacht. Er ist immer ein wenig der Stachel im Fleisch des an sich recht harmoniebedürftigen Stadtrats. Egger gibt OB Max Gotz regelmäßig Kontra. Sein Problem ist, dass er häufig überzieht und Gotz dann über ihn herfällt. Unter Schmidbauer dürfte der Ton eher rauer werden.

Dass Erding Jetzt offensichtlich tief Luft holt, wird den Freien Wählern nicht gefallen. Einige hatten auf eine gemeinsame Liste spekuliert, um die parteifreien Kräfte zu bündeln. Zuletzt wirkte Erding Jetzt müde. Doch im Moment scheint die Gruppierung alles andere als ein Übernahmekandidat zu sein.

Am Mittwoch trifft sich die Erdinger CSU, um einen neuen Vorstand zu wählen. Keine Überraschung ist, dass Gotz weitermachen wird. Er sitzt als Parteichef wie als Oberbürgermeister bombenfest im Sattel. Nach seiner zweiten Amtszeit kann er eine Fülle realisierter Projekte vorweisen – Kronthaler Weiher, Stadtpark, Schulsanierungen und große Wohngebiete in den Startlöchern.

Spannender ist, was sich in der zweiten Reihe tut. Nach Informationen unserer Zeitung wird sich CSU-Fraktionschef Jakob Mittermeier als stellvertretender Vorsitzender zurückziehen. Dem Vernehmen nach wird Gotz Stephan Stanglmaier als Nachfolger vorschlagen. Er ist Stadtbrandmeister und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Altenerding.

Die CSU schickt sich an, das Thema Sicherheit noch offensiver zu besetzen. In Erding steht der Bau gleich zweier neuer Feuerwehrhäuser bevor. Da kann es der CSU nur nützen, wenn sie eine direkte Verbindung zur Feuerwehr hat. Sollte Stanglmaier in den Stadtrat gewählt werden, wird die SPD um ihren Posten des Feuerwehrreferenten bangen müssen.

Nicht strategisch, sondern populistisch geht die AfD vor. Sie sucht ihre Listenbewerber per Facebook. Jeder darf mitmachen. Es steht zu befürchten, dass das ein Sammelbecken Abgehängter wird.