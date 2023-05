Den Kommunen geht das Personal aus: Landratsamt baut verstärkt aus

Von: Hans Moritz

Im Landratsamt Erding wird die Ausbildung ausgebaut. © Hans Seeholzer

Die geburtenstarke Jahrgänge stehen vor der Rente. Der Landkreis Erding baut daher die Ausbildung aus.

Erding – Der Landkreis Erding intensiviert ab 2024 seine Ausbildung und gibt mehr jungen Leuten die Chance, Verwaltungsberufe zu erlernen. Nicht (nur) aus Eigennutz: Im Kreisausschuss wies Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) darauf hin, „dass die geburtenstarken Jahrgänge zunehmend vor der Rente stehen“. Der Personalmangel betreffe nicht nur die Kreisverwaltung, sondern auch die Kommunen und die Regierung von Oberbayern – hier gab es einen mehrjährigen Ausbildungsstopp –, für die man teils mit ausbilde.

Der Kreisausschuss beschloss, zum 1. September 2024 sechs Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten, einen Beamtenanwärter für die zweite Qualifikationsebene sowie zwei für die dritte Ebene einzustellen – deutlich mehr als heute. Bayerstorfer wies darauf hin, „dass wir uns mittlerweile schwer tun, selbst Fachbereichs- und Sachgebietsleitungen zu besetzen“. Was die Verwaltungsfachangestellten betrifft, „wünsche ich mir mehr jüngere Männer, zuletzt haben sich vor allem Frauen beworben“. Die Auswahl findet bereits ein Jahr vor Ausbildungsstart statt.

Als Sprecher der Bürgermeister dankte Hans Wiesmaier (CSU) dem Landkreis für dessen Ausbildungsengagement, „denn vor allem die kleineren Gemeinden sind kaum imstande, ausreichend Nachwuchs zu generieren“.

Aktuell befinden sich im Landratsamt nach Angaben von Personalchef Harald Wirth 33 junge Menschen in Ausbildung, darunter erstmals ein Anwärter zum Diplomverwaltungsinformatiker. Die Ausbildungskosten für einen Verwaltungsfachangestellten belaufen sich auf über 67 000 Euro, für einen Verwaltungswirt 50 000 Euro und für einen Diplom-Verwaltungswirt (FH) 85 000 Euro, heißt es in der Vorlage zur Sitzung. Und ein künftiger Straßenwärter schlägt mit über 63 000 Euro zu Buche.

Dieses verstärkte Ausbildungsangebot erhöht neben dem Aufwand bei der Betreuung und Schulung der jungen Kollegen die Personalkosten des finanziell ohnehin schwächelnden Landkreises. Allein heuer überweist die Behörde 35 Millionen Euro Personalkosten, am Klinikum sind es 69 Millionen.

Was die frischen Tarifabschlüsse betrifft, konnte Wirth zumindest für heuer Entwarnung geben. „Alles in allem macht das eine Steigerung von 4,54 Prozent aus, was Mehrausgaben zwischen 200 000 und 250 000 Euro bedeutet.“ Im Haushalt habe man mit fünf Prozent kalkuliert. „Hier droht keine Gefahr“, so Wirth.

Deutlich schlechter sehe es allerdings für 2024 aus, dann betrage das Lohnplus 10,54 Prozent. „Das bedeutet für den Landkreis Mehrkosten von rund 2,8 Millionen Euro“, so der Personaler.

Vor diesem Hintergrund kündigte Bayerstorfer für die nächste Sitzung einen Halbjahresbericht über die Entwicklung des Haushaltes an. Darum hatte zuletzt Wiesmaier gebeten, seit Jahren sind regelmäßige Kassenstände eine Forderung von Wolfgang Reiter (ÖDP).

Weitere 70 000 Euro aus dem Personaletat schüttet der Landkreis an seine eigenen Beamten aus – Reaktion auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 2020 festgestellt hatte, dass in teuren Regionen bestimmte Besoldungsgruppen zu nahe an das Grundsicherungsniveau rückten. Der Mindestabstand muss aber 15 Prozent betragen. Zum 1. April 2023 kam daher der neue Orts- und Familienzuschlag. Der Ausgleich erfolgt aber rückwirkend bis Anfang 2020 – wie bei den Staatsbeamten.