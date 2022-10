Zwei Konzerte und ein großes Wiedersehen

Von: Veronika Macht

Teilen

Begnadete Musiker: Manfred Ludwig, Barbara Pöschl-Edrich und Julia Ruge (v. l.) spielten erstmals gemeinsam und gaben im voll besetzten Foyer des Museums Erding zwei Kammerkonzerte. © Peter BauersaCHS

Flötist Manfred Ludwig hat mit Barbara Pöschl-Edrich und Julia Ruge in seiner alten Heimat musiziert. Bei der Premiere soll es nicht bleiben.

Erding – Volles Haus herrschte im Foyer des Museums Erding beim Kammerkonzert am Tag der Deutschen Einheit. Harfenistin Barbara Pöschl-Edrich aus Erding, Flötist Manfred Ludwig aus Langengeisling und Bratschistin Julia Ruge hatten zu zwei Konzerten an einem Abend eingeladen – und sind vom Erfolg begeistert.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.

„Wir hatten durchaus Bedenken, ob wegen Corona überhaupt viele Menschen kommen. Aber die Resonanz war überwältigend“, freute sich Ludwig, hauptberuflich Flötist im Gewandhausorchester Leipzig, für den es nach etlichen Jahren wieder ein Auftritt in seiner Heimat war. Besonders freute es ihn, dass neben seiner Familie auch zahlreiche Freunde und Bekannte gekommen waren, die er noch aus seiner Kindheit und Jugend kennt – zum Beispiel eine seiner Grundschullehrerinnen. Auch OB Max Gotz und der ehemalige Bürgermeister Karl-Heinz Bauernfeind ließen sich das Konzert nicht entgehen.

„Unser Programm war richtig fetzig, und wir konnten zeigen, dass Kammermusik auch so sein kann“, berichtet Ludwig. Zwei Konzerte hintereinander zu spielen, sei durchaus anstrengend gewesen. Auch, weil die Vorbereitungs- und Probenzeit recht kurz und deshalb intensiv war. „Aber es hat sich absolut gelohnt, und wir hätten gleich noch ein drittes Mal spielen können“, erzählte er lachend.

Die Atmosphäre im Museum, die besondere Konstellation der drei Musiker, daheim vor so vielen Leuten spielen, die einen kennen – das alles hat den 38-Jährigen beeindruckt. Er schwärmte von der Kammermusikreihe, die 2018/19 der Verein KammerKonzerte Erding ins Leben gerufen hat. „Es ist toll, dass es so etwas gibt in Erding“, meinte Ludwig und ist sich sicher: „Wir werden in der Besetzung auf jeden Fall wieder zusammen auftreten.“

vam