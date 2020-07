Kopfsprung: 22-Jähriger bricht sich Halswirbel

Schwerst verletzt wurde ein 22-Jähriger bei einem Hecht in einen Weiher bei Eichenkofen.

Eichenkofen – Ein schreckliches Ende hat am Samstag ein Badeaufenthalt von gut 20 Freunden an einem Weiher bei Eichenkofen genommen. Wie auch andere seiner Spezln sprang ein 22-jähriger Erdinger Kopf voran ins Wasser. Beim Auftauchen klagte er bereits darüber, dass er seine Beine nicht mehr spüren könne, so die Polizeiinspektion Erding auf Nachfrage unserer Zeitung. Der junge Mann habe sich einen Halswirbel gebrochen, als er mit dem Kopf auf den Grund des Weihers stieß. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern, wo er laut Polizei auch operiert wurde.