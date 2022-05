Korbinian-Aigner-Gymnasium: Fünf Abiturienten mit 1,0

Über die Traumnote von 1,0 im Abitur freuen sich (hinten, v. l.): Emma Maier, Sara Holz sowie (vorne, v. l.). Juliane Kreppold, Jason Poppel und Nick Kiesgen. © Daniel Georgakos

Am Korbinian-Aigner-Gymnasium (KAG) haben fünf Abiturienten die Bestnote 1,0 erreicht.

Erding - Über ihre Traumergebnisse freuen sich Emma Maier (18), Sara Holz (17), beide aus Erding, Juliane Kreppold (18) aus Schwaig, Nick Kiesgen (18) aus Eicherloh und Jason Poppel (17) aus Eichenried. Zwei weitere Absolventen erreichten einen Schnitt von 1,1.



Von insgesamt 138 Abiturienten schafften 24 ein Einser-Abitur (bis zur Note 1,5). Das ist fast jeder Sechste – und für Schulleiterin Andrea Hafner „rekordverdächtig“. „Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Einser-Abis“, meinte die Oberstudiendirektorin.



Die besten Schüler hätten die vergangenen zwei Jahre „selbstständig, reflektiert und von sich aus motiviert“ bestritten, sagte Hafner. Besonders während der Coronazeit habe der Ehrgeiz, sich alleine zu Hause hinzusetzen, dabei geholfen, diese Leistungen zu erreichen.



Das KAG hat laut Hafner versucht, „die Abiturvorbereitung technisch bestens zu gewährleisten“. Poppel bestätigt dies: „Die Schule ist super ausgestattet. Das hat uns geholfen.“



Sein älterer Bruder hatte übrigens sein Abi vor sechs Jahren ebenfalls mit der Bestnote abgeschlossen. Der 17-Jährige ist nun der zweite 1,0-er Absolvent in der Familie und will im kommenden Jahr entweder ein FSJ oder FÖJ absolvieren. „Mit meinem Alter dürfte ich mich ja eh noch nicht selbst an der Uni einschreiben“, scherzte er nach der Notenbekanntgabe.



Auch Holz ist noch nicht volljährig. Sie möchte nach dem Abiturstress erst mal zur Ruhe kommen und sich auf ihren Führerschein konzentrieren. Druck habe sie beim Abi nie gespürt.



Für Maier geht es im Herbst direkt an die TU nach München. Dort wird sie Elektrotechnik studieren. Das Abi-Ergebnis kam für sie nicht überraschend, „denn ich hatte von Anfang an das ehrgeizige Ziel, mindestens 1,2 zu schaffen“, verriet sie.



Kreppold weiß schon seit geraumer Zeit, dass sie gerne Humanmedizin studieren möchte. Bereits in der zehnten Jahrgangsstufe hatte sie einen Schnitt von 1,0. Das Traumzeugnis wird ihr sicherlich bei der Uni-Bewerbung helfen.



Ganz anders bei Kiesgen. Der möchte zulassungsfrei Germanistik und Philosophie an der LMU studieren. In der zehnten Klasse habe ihn ein Lehrer für Literatur begeistert. Einig waren sich die fünf Besten, dass der große Rückhalt ihrer Familien und der lockere Umgang daheim zu den Top-Leistungen geführt hätten. DANIEL GEORGAKOS