So viele Abiturienten wie noch nie am Korbinian-Aigner-Gymnasium

Erding –Trotz Homeschooling und Corona-Maßnahmen: Das Korbinian-Aigner-Gymnasium entlässt mit 163 Abiturienten den größten Jahrgang mit Erfolg – darunter drei Abschlüsse mit Note 1,0.

Zwar war heuer die Entlassfeier coronabedingt anders als sonst organisiert. Dennoch fanden sich festlich gekleidete Abiturienten und ihre Angehörigen im Innenhof des Korbinian-Aigner-Gymnasiums (KAG) zusammen, um ihr bestandene Reifeprüfung würdig zu feiern und ihre Zeugnisse entgegenzunehmen. In vier Etappen mit jeweils zwei Kursen auf der Ost- beziehungsweise Westseite des Hofs fanden die Feierstunden statt.

Schulleiterin Andrea Hafner und ihre Stellvertreterin Regine Hofmann teilten sich die Ansprachen. Und die Ehrengäste wie Landrat Martin Bayerstorfer und Erdings Oberbürgermeister Max Gotz, die in der Vergangenheit ihre Glückwünsche stets persönlich überbrachten, wandten sich per Videobotschaft an die frischgebackenen Absolventen. Die Grußworte finden sich zusammen mit den Segensworten der Fachschaft Religion auf einer CD, die jeder Schüler mit nach Hause bekam. Vor Ort war dafür die Percussiongruppe unter der Leitung von Frank Ludwig, die sich mit viel Körpereinsatz an alten Ölfässern Gehör ertrommelte.

„Ein kleines Virus hätte es in diesem Jahr beinahe geschafft, uns diesen besonderen Moment zu vereiteln“, sagte Schulleiterin Hafner zur Begrüßung des Kurses 12Q1. „Es freut mich umso mehr, dass wir heute hier zusammenfinden duften.“ Hafner begrüßte auch einige ihrer Kollegen, die die Schüler über viele Jahre begleitet hatten. „Wie wichtig der persönliche Kontakt zwischen Lehrer und Schüler ist, haben viele besonders in den letzten Wochen des Homeschooling gemerkt“, meinte die Schulleiterin. Es mache den Lehrern nicht wirklich Spaß, wenn sie ihre Klasse nur digital unterrichten können, Unterricht lebe schließlich von der Interaktion im Klassenzimmer.

Hafner ging auch darauf ein, dass sie die Schüler erleben mussten, dass die Schule für viele Wochen geschlossen wird – und das kurz vor den Prüfungen. Dank der Obhut des Landkreises sei das KAG aber digital „bestens“ ausgestattet, und so habe man von einem auf den anderen Tag mit dem Homeschooling beginnen können.

„Wir alle haben in der Krise die Chance sofort ergriffen. Durch die Schulschließung haben wir – Schüler wie Lehrer – eine Medienkompetenz erlangt, wie wir sie uns vorher nie erträumt hätten“, erklärte Hafner. Jeder von den Schülern habe durch das Lernen zu Hause plötzlich mehr Eigenverantwortung übernommen, als die Jahrgänge zuvor. Dank Zurückhaltung und Abstand habe man es danach geschafft, gesund durch die Prüfungen zu gehen. Und das mit Erfolg.

Mit 163 Abiturienten sei es heuer der größte Jahrgang seit Bestehen des KAG, sagte Hafner. Der Notenschnitt liegt bei insgesamt 2,2, 29 Absolventen haben eine Eins vor dem Komma stehen und drei Schüler – Tobias Pfauser, Verena Pirschlinger und Carolin Heilmeier – sogar eine glatte 1,0 hingelegt. Dieser Jahrgang sei ein Jahrgang der Superlative, betonte Hafner. Das hätten die Absolventen auch selbst erkannt und sich auf die Abi-T-Shirts drucken lassen: „The Golden Twenties – it’s gonna be legendary“. Der Jahrgang werde tatsächlich in die Geschichte eingehen, auch wegen des Abiturs zu Coronazeiten. Die „Goldenen Zwanziger“ aus dem vergangenen Jahrhundert seien nach dem Ersten Weltkrieg Zeiten gewesen, in denen man wieder unbeschwert leben konnte. „Die Zeit war geprägt von Zuversicht und Lebensfreude“, sagte Hafner. Sie bleibe optimistisch, dass die Gesellschaft gestärkt auch aus der Corona-Krise herausgehen könne.