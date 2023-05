Krach bei der AWO: Kreis- gegen Ortsverband

Von: Daniela Oldach

Engagieren sich für den AWO-Ortsverband Erding-Stadt (v. l.): Vorsitzender Dino Oruc, Norbert Prien und der 2020 abgewählte frühere AWO-Präsident Fritz Steinberger, der als Gast gekommen war. © Daniela Oldach

Bei der Arbeiterwohlfahrt ist - mal wieder - Feuer unterm Dach. Diesmal lautet das Match: Ortsverband gegen Kreisverband.

Erding – Der AWO-Kreisverband Erding sucht einen neuen, hauptamtlichen Vorstand. Amtsinhaber Florian Selg hat gekündigt, die entsprechende Stellenausschreibung in einem Online-Portal läuft schon. Sauer stieß diese Vorgehensweise dem AWO-Ortsverband Erding-Stadt auf, der sich kürzlich zu einer Versammlung im AWO-Treff zusammengefunden hatte und über diese Entwicklung informierte.



Man hätte auch die Mitglieder kurz per E-Mail informieren können, so das einhellige Credo. Und schnell fand sich aus den Reihen des Ortsverbandes eine Person, die sich um die Selg-Nachfolge bewerben will: Norbert Prien. Derzeit macht er sich noch im Ortsverband Erding-Stadt stark, denn auch hier gibt es viel zu tun. Das Hauptaugenmerk liegt momentan auf der Satzung des Ortsverbandes.



Denn dieses neue Regelwerk war im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Juni vergangenen Jahres erlassen worden. Knapp ein Jahr später bekam der Vorstand nun Post von Selg – mit Schlagkraft. Denn der teilt mit, dass der AWO-Kreisverband den aktuelle Vorsitzenden Dino Oruc nicht anerkannt. Vielmehr sieht Selg den damals als kommissarischen Vorstand agierenden Horst Potempa immer noch als Ortsverbandsvorsitzenden an. „Horst Potempa wurde vor einem Jahr entlastet. Der Kreisverband erkennt aber die Wahl des Vorstands nicht an“, verdeutlichte Oruc in der Versammlung.



Was aber stimmt nicht an der Satzung? Laut dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, ist die neue Satzung nicht mit den AWO-Statuten vereinbar. So gebe es eine Vielzahl an Verstößen. Diese reichen von der fehlenden Regelung über die Anerkennung von Beschlüssen der Bundeskonferenz und des Bundesausschusses über die fehlende Gewährleistung des Mindestmaßes zur Erfüllung des Aufsichtsrechts. Zudem gibt es laut Kreisverband unter anderem keine Regelungen zur Familienmitgliedschaft, zu Interessenskonflikten, zu Schieds- und Vereinsverfahren oder zur Finanzordnung. Zudem bemängelt der Kreisverband, dass die Satzung nicht vorab dem AWO-Kreisverband Erding vorgelegt worden sei.



Und so gilt laut der nächst höheren Instanz, dass immer noch Potempa als Ortsvorsitzender angesehen wird.



Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Der AWO-Kreisverband Erding hatte bereits im Vorfeld zur Mitgliederversammlung gegenüber Ihnen, sehr geehrter Herr Potempa, als dem Vorsitzenden des Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Erding den Entwurf der Satzung gerügt, der dem AWO-Kreisverband Erding über andere Wege in Hände gespielt worden war. Mit dem Beschluss über die Satzungsänderung handelten Sie also bösgläubig.“ Mehrfach angebotene Gespräche und Unterstützung seien abgelehnt worden. Potempa sollte nun vonseiten des Kreisverbandes zum Rücktritt bewegt werden.



Für den Ortsverband ist aber klar: Oruc ist ihr Chef. Und nicht zu vergessen: Potempa selbst ist bereits 90 Jahre alt. Fakt ist aber nun, dass sich der Ortsverband unter der Federführung von Oruc darum kümmert, eine rechtskonforme Satzung auf den Weg zu bringen. Dazu wird nun das entsprechende Regelwerk an den AWO-Bundesverband nach Berlin geschickt.



Zu Gast war auch Markus Marschall vom Präsidium des AWO-Kreisverbandes, der zusicherte, dies zu übernehmen. Er versuchte, die Wogen in der hitzigen Debatte zu glätten. „Wir müssen versuchen, einen Kompromiss zu finden und zu reden. Persönlich, und nicht über so ein Schreiben“, merkte Oruc noch einmal an. Dann will sich der Ortsverband auf das Wesentliche wieder konzentrieren: die Unterstützung von Bedürftigen. Nicht zu vergessen: Auch der AWO-Kreisverband befindet sich in erheblichen Turbulenzen und Rechtsstreitigkeiten, unter anderem wegen seiner beiden gefeuerten Geschäftsführer. do