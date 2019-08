Kradfahrer (21) kracht in Traktorgespann und wird 20 Meter mitgeschleift

Schwer verletzt wurde ein 21-jähriger Kradfahrer aus dem Kreis Erding auf der B 15 im Kreis Rosenheim. Er war in ein Traktorgespann gekracht und 20 Meter weit mitgeschleift worden.

Thal/Erding– Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer aus dem Kreis Erding am Samstag, 17. August, bei einem schwerwiegenden Verkehrsunfall auf der B 15 im Kreis Rosenheim.

Laut Pressebericht der Polizeiinspektion Wasserburg war ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf mit seinem Traktor samt Anhänger auf der B 15 von Richtung Haag in Richtung Wasserburg unterwegs. Hinter ihm fuhr ein Lastwagen und dahinter einige weitere Fahrzeuge.

Als der Motorradfahrer überholen will, biegt der Traktor gerade ab

Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Erding fuhr mit dem Motorrad in gleicher Richtung. Seine Begleiter, ebenfalls mit Kraftrad, hatten die Kolonne nach Polizeiangaben bereits überholt. Auf Höhe der Abzweigung Thal wollte auch der 21-Jährige das Traktorgespann überholen. Dessen Fahrer begann jedoch genau in diesem Moment mit einem Abbiegevorgang nach links. Als das Gespann quer über beiden Fahrstreifen stand, krachte der Mann aus dem Kreis Erding hinein. Sein Krad geriet zwischen Zugfahrzeug und Anhänger und wurde samt Fahrer noch etwa 20 Meter weit mitgeschleift. Der Motorradlenker wurde dabei schwer verletzt und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus Traunstein geflogen werden.

Staatsanwaltschaft ordnet umfangreiches Gutachten an

Die Staatsanwaltschaft hat Polizeiangaben zufolge ein umfangreiches Gutachten angeordnet, da zunächst nicht klar ersichtlich war, wer wann geblinkt hatte und ob überhaupt alle notwendigen technischen Einrichtungen funktionstüchtig waren. Alle Fahrzeuge wurden zur Erstellung des Gutachtens sichergestellt.