Krähenplage: Gefahr für den Menschen?

Von: Hans Moritz

War’s das jetzt? Gegen die Saatkrähe läuft der nächste Schlachtplan – ausgeheckt von den FW. © MM-Archiv

Nächster Schauplatz in dem seit Jahren andauernden Kampf gegen die Krähenplage vor allem in der Stadt Erding:

Erding - Mit Verweis auf eine mögliche Gesundheitsgefährdung von Menschen wollen die Freien Wähler (FW) im Landtag dem vermehrungsfreudigen Rabenvogel den Kampf ansagen. Ausgang? Ungewiss.



Benno Zierer, FW-Abgeordneter aus Freising, berichtet im Gespräch mit unserer Zeitung, dass seine Fraktion eine Bundesratsinitiative durchgesetzt habe. „Die Saatkrähe soll nach unserem Vorschlag in die Liste der bejagbaren Arten nach der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgenommen werden“. Nur so ließen sich große Populationen wie in Erding eindämmen. Zierer ist überzeugt: „Alle Methoden der Vergrämung sind mehr oder minder unwirksam. Jetzt muss etwas getan werden, bevor die Saatkrähe überall zur Plage wird und die Schäden auf landwirtschaftlichen Flächen weiter zunehmen.“



Und warum soll es diesmal klappen, nachdem sämtliche Vorstöße ins Leere gelaufen waren? Zierer erklärt, dass sich der Fokus seiner Partei auf den Gesundheitsschutz der Menschen richte. Bislang wurde vor allem mit nervtötendem Lärm sowie mit einem Schaden für die Landwirtschaft argumentiert. „Krähen sind Aasfresser. Ihre Ausscheidungen können gefährliche Erreger enthalten“, weiß der Freisinger. „Das Risiko ist nach meiner Auffassung dort hoch, wo große Populationen den Menschen sehr nahe kommen – wie etwa im Erdinger Stadtpark mit seinen mittlerweile über 1000 Brutpaaren.“ Vor allem Kinder seien gefährdet.



Zierer berichtet von Vermutungen, das neuerliche Auftreten von BSE in der Schweiz könnte mit Rabenvögeln in Zusammenhang stehen. „Prionen als Erreger können bis zu zwei Jahren im Boden überleben“, so Zierer.



Er hofft, dass die Initiative, die in der Regierung auch die Stimmen der CSU erhielt, „in einer der nächsten Bundesratssitzungen behandelt wird, denn die Zeit drängt“. Er rechnet mit Widerstand durch Naturschutzverbände und ruft diesen zu: „Bei der Gesundheit muss der Schutz der Menschen Vorrang haben.“ Unter anderem in Tschechien, Schweden und in der Slowakei sei es auch möglich gewesen. „Abschüsse durch Jäger würden immer nur in enger Abstimmung mit den örtlichen Naturschutzbehörden erfolgen.“



Sollten die Freien Wähler mit ihrem Vorstoß Erfolg haben, wäre das ein Wahlkampfthema. In Erding hat immer wieder die CSU proklamiert, den Krähen den Kampf anzusagen. Wortführer war stets Kreisjagdverbandschef Thomas Schreder. Doch die Regierung von Oberbayern hatte jeweils ablehnend reagiert. ham