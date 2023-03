Kranke Kinderseelen: Jugend psychisch stark belastet

Von: Uta Künkler

Trost erfährt dieses Mädchen in der Umarmung einer Erwachsenen. Psychische Störungen von Kindern und Jugendlichen im Landkreis haben zugenommen. © Annette Riedl

Ärzte im Landkreis Erding sorgen sich um die psychische Gesundheit von Heranwachsenden. Sie stellen einen stark erhöhten Bedarf an psychologischer Hilfe fest. Ursache ist nicht nur die Corona-Zeit.

Erding – Pandemie, Isolation, Klimakrise, Krieg, Zukunftsängste: Die Kinder und Jugendlichen im Landkreis Erding stehen unter hohem psychischen Druck. Offenbar haben sie sehr viel mehr als Erwachsene unter den Herausforderungen der vergangenen Jahre gelitten – und leiden noch heute. Das bezeugt der Erdinger Lungenfacharzt und Vorsitzende des Ärztlichen Kreisverbands, Dr. Markus Marschall.

Erhebliche Zunahme psychischer Erkrankungen

Die Ergebnisse einer Umfrage unter den Haus- und Kinderärzten im Landkreis Erding sprächen eine eindeutige Sprache, sagt Marschall. „Meine Kollegen in den Fachpraxen, aber auch Hausärzte bemerken eine erhebliche Zunahme psychischer Erkrankungen bei den Heranwachsenden.“

Auffällig dabei: Offenbar haben die Pandemie und die Zeit der sozialen Isolation der jungen Generation einen ungleich höheren langfristigen Schaden zugefügt als den Erwachsenen. Während im Landkreis der Bedarf an psychologischer Betreuung in der Gruppe der Kinder und Jugendlichen stark zugenommen habe, sei bei den Erwachsenen nur eine leichte Steigerung zu verzeichnen, informiert Marschall.

Zwänge, Ritzen, Essprobleme

Typische Symptome, mit denen Heranwachsende derzeit in den Praxen Hilfe suchen, seien beispielsweise Essprobleme, Zwangshandlungen oder selbstverletzendes Verhalten, landläufig als so genanntes Ritzen bekannt, erklärt Marschall.

Doch jeder reagiert anders auf steigenden Druck. Andere Kinder gehen wegen Angst-bedingter diffuser Beschwerden über Wochen und Monate nicht in die Schule und ziehen sich zurück. Sie leiden unter Lustlosigkeit, Grübelei und Traurigkeit.

Schon im Jahr 2020 hat die Krankenkasse KKH von 60 Prozent mehr Essstörungen und 30 Prozent mehr Depressionen bei Minderjährigen im Vergleich zu den Vor-Corona-Jahren berichtet. Insgesamt habe sich die Anzahl der Depressionen innerhalb von zehn Jahren verdoppelt.

„Hausärzte und Psychologen bemerken eine Zunahme psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen“, sagt Dr. Markus Marschall. Der Kreis-Ärztesprecher hatte sich bei seinen Kollegen im Erdinger Land umgehört. © NAGLIK

Und auch diejenigen, deren seelischer Druck noch verhältnismäßig gering zu sein scheint, leiden. 73 Prozent der Kinder und Jugendlichen seien aktuell immer noch aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie psychisch teils schwer belastet, geht aus dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Gesundheitliche Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona“ der Bundesregierung hervor. Zahlen, die die niedergelassenen Erdinger Kollegen nur bestätigen können, sagt Marschall. Es brennt also überall.

Vereinsamung aufgrund der Corona-Maßnahmen

Zumindest ein guter Teil der Ursachen für die angespannte Situation sei wohl in der Pandemie zu suchen, meint der Erdinger Ärztesprecher. „Die Vereinsamung der Jugendlichen aufgrund der Maßnahmen in der Coronazeit hat sicher ihren Beitrag geleistet.“

Insofern bestehe zwar die Hoffnung, dass sich die Lage in näherer Zukunft verbessert, erklärt Marschall. „Wir haben verstanden, was Jugendliche brauchen und auch die Politik hat dazugelernt“, sagt er. Die Schulschließungen beispielsweise würde heute wohl niemand mehr in dem Maße durchziehen, meint Marschall.

Krieg und Klimakrisen spielen auch eine Rolle

Dennoch wird sich die Not der Kinder vermutlich auch in der Nach-Corona-Zeit nicht einfach in Luft auflösen. Mehrere Erhebungen belegen: Auch die globalen, sich überlappenden Krisen um Krieg und Klima spielen wohl eine Rolle am Erkranken der Kinderseelen. Zukunftsängste nehmen zu. Hinzu kommen steigender Leistungsdruck in Schule und Freizeit sowie die überpräsenten sozialen Medien.

Gerade vor diesem Hintergrund kritisiert Marschall die aktuelle Bedarfsplanung für die kassenärztliche Versorgung. Im Landkreis Erding seien spürbar zu wenige Kinder- und Jugendpsychologen zugelassen, also im Besitz eines kassenärztlichen Sitzes, bemängelt Marschall und sieht den Gesetzgeber in der Pflicht.

Patienten warten oft lange auf Therapieplätze

Die Folge: Für viele Patienten ist es schwierig bis unmöglich, einen Therapieplatz zu ergattern – und wenn, dann oft mit monatelangen Wartezeiten. „Es gibt keine freien Plätze“, sagt Marschall und erzählt von einer spezialisierten Kinder- und Jugendtherapeutin in Erding, die in Ermangelung eines kassenärztlichen Sitzes nur auf Privatrechnung arbeiten könne. „Die Eltern müssen in ihrer Verzweiflung die Therapie aus eigener Tasche bezahlen“, erklärt Marschall. Ein Unding, das schnellstens behoben werden müsse, sagt der Ärztesprecher des Landkreises.

Podiumsdiskussion: Jugend unter Druck

Referenten aus der Kinder- und Jugendmedizin, der ambulanten und stationären Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Rechtsmedizin, der Schulpsychologie und der Jugendhilfe widmen sich am Mittwoch, 15. März, dem Thema „Kinder und Jugendliche unter Druck“. Sie beleuchten psychische Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen, suchen nach den Ursachen und zeigen Hilfsangebote auf.



Veranstalter des Symposiums für die Landkreise Erding, Rosenheim und Ebersberg ist der Ärztliche Kreisverband Ebersberg. Teil der kostenlosen, öffentlichen Informationsveranstaltung von 13 bis 18 Uhr im Alten Speicher in Ebersberg ist eine Podiumsdiskussion, moderiert von Uta Künkler, Redakteurin unserer Zeitung. Infos stehen auf www.ebersberger-hausarztforum.de.