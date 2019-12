Unbekannte hängen mehrere Gullydeckel in der Krankenhausstraße aus

Kein Scherz, sondern eine Straftat: Ein Unbekannter hat in der Krankenhausstraße in Erding mehrere Gullydeckel ausgehängt.

Erding - Das hätte böse ausgehen können: Die Polizei berichtet, dass in der Nacht auf Sonntag, 22. Dezember, ein bislang unbekannter Täter mehrere Gullydeckel in der Krankenhausstraße in Erding ausgehängt hat. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete dies laut Pressebericht am Sonntagmorgen bei der Polizei.

„Das rücksichtslose Verhalten kann keineswegs als Scherz gesehen werden“

Die Beamten hängten die Deckel wieder ein. Zu Schaden kam niemand. „Das rücksichtslose Verhalten kann keineswegs als Scherz gesehen werden und stellt eine Straftat des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr dar“, stellte die Polizei klar. Hinweise zum unbekannten Täter werden unter Tel. (0 81 22) 96 8-0 erbeten.

vam