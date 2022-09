Kreative Kopfbedeckungen: Birnbaum, Blumenwiese, Bierflasche

Von: Henry Dinger

Kreativ: Die Damen hatten sich einiges einfallen lassen. Rennverein-Präsidentin Anette Vogt gratulierte Sandra Angermaier, Ursel Rütger, Marlene Linz, Sara Rossa und Susanne Worf (v. l.). © Henry Dinger

Kreativität war gefragt bei der beliebten Hutprämierung im Rahmen des Erdinger Herbstfest-Rennens. 16 Teilnehmer machten mit.

Erding – Nicht nur schnelle Pferde, sondern auch ausgefallene Ideen für den Kopf gab es am Samstagnachmittag beim 30. Herbstfestrennen in den Geislinger Ängern zu sehen. 15 Frauen und ein Mann bewarben sich um einen Preis für die kreativste Kopfbedeckung. Wer so behütet kam, durfte sich über ein Glaserl Prosecco und freien Eintritt freuen.

Zum achten Mal in Folge wurden die außergewöhnlichsten Hüte im Rahmen des Renntage gekürt, heuer in den Kategorien „Kreativität“ und „Ensemble“. Sechs Preise konnten vergeben werden, und es ist der Jury mit Sicherheit nicht leicht gefallen, eine Auswahl zu treffen.

Was die Damen (und der Herr) hier aus dem Hut gezaubert haben, konnte sich sehen lassen. „Herbstfest mal anders“, nannte Sara Rossa ihre Kreation in Schwarz und Weiß – garniert mit kleinen bunten Pferden. Andreas Brenninger krönte seinen mit Hopfen umrankten Strohhut mit einer Flasche Helles vom Brauhaus Erding, dessen Vertriebsleiter er ist, und machte damit gleich Werbung in eigener Sache. Auf Obst setzte Sandra Angermaier mit ihrem „Birnbaum“, der in der Kategorie „Kreativität“ den Sieg einfuhr. Brenninger wurde hier Zweiter.

Sie alle wurden mit Gutscheinen Erdinger Geschäfte belohnt. Gleiches gab es für das prächtige Sieger-Ensemble „Blumenwiese“ von Marlene Linz, die edle Kopfbedeckung mit dem Titel „Madame“ von Ursel Rütger und den „Bogi“-Hut von Susanne Worf.