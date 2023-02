Krebsvorsorge: AOK sieht „viel Luft nach oben“

Von: Hans Moritz

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind ein guter Schutz, schwer an Krebs zu erkranken. Dennoch vernachlässigen viele Bürger das, warnt die AOK. © Eva Manhart/dpa

Viele Menschen im Landkreis Erding sind bei der Krebsvorsorge Muffel, ein Trend, der sich während der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2022 weiter verstärkt hat.

Erding - Darauf weist die Krankenkasse AOK hin und spricht von „viel Luft nach oben“. Bei vier von fünf Vorsorgeuntersuchungen wurde im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 ein Rückgang verzeichnet, heißt es in einer Mitteilung der Direktion Freising-Erding. So sei die Teilnahme „stark rückläufig“ bei der Vorsorge von Hautkrebs (minus 27 Prozent im Vergleich zu 2019) und Gebärmutterhalskrebs (- 8 %) sowie bei den Vorsorgeuntersuchungen der Brust (- 14,5 %) und Prostata (- 6 %). Damit sei die Krebsvorsorge noch stärker eingebrochen als bereits 2021, heißt es in der Mitteilung weiter. In der Pandemie sind die Bürger viel weniger zum Arzt gegangen.



„Diese Zahlen belegen, wie wichtig es ist, die Krebs-Früherkennung noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken und die Menschen zu motivieren, die Früherkennungsuntersuchungen wahrzunehmen“, erklärt stellvertretender AOK-Direktor Reiner Kratzl. Er verweist auf neue Online-Angebote und die Vorsorge-Hotline. Infos: www.aok.de. ham