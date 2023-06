Landkreis: Fürs Mittelmeer nicht zuständig

Von: Hans Moritz

Flüchtlingsdramen im Mittelmeer spielen sich seit Wochen wieder vermehrt ab. © Joan Mateu Parra/dpa/AP

Der Landkreis Erding wird sich nicht der internationalen Initiative „Seebrücke“ und der Aktion „Sicherer Hafen“ anschließen.

Erding - Der Kreisausschuss musste am Montagnachmittag den Antrag der Grünen-Fraktion nicht einmal ablehnen. Die Mehrheit aus CSU, Freien Wählern und AfD folgte mit 9:4 Stimmen dem Vorschlag von Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), sich für unzuständig zu erklären. Denn in den Teilaspekten, die den Landkreis betreffen, sei das staatliche Landratsamt zuständig und nicht der Kreistag als Parlament.

Der Antrag hat eine Vorgeschichte, mittlerweile ist er gut drei Jahre alt. Bayerstorfer hatte ihn bis dato mit der gleichen Begründung wie am Montag zunächst gar nicht auf die Tagesordnung gesetzt – keine Zuständigkeit. Auch die Bürgermeister folgten dieser Haltung in einer Dienstbesprechung im Oktober 2020 – in einer Zeit, als der Flüchtlingsstrom nach 2015/16 im Vergleich zu heute deutlich abgeebbt war.



Weil Bayerstorfer nicht nur diesen, sondern auch andere Anträge nicht behandeln ließ, beschwerten sich die Grünen bei der Regierung von Oberbayern, die den Landrat prompt aufforderte, sich der Anträge anzunehmen (wir berichteten). Doch im Fall der Seebrücke war die Debatte vorbei, ehe sie überhaupt begonnen hatte.



Dabei hatte Grünen-Fraktionssprecher Florian Geiger noch für eine Behandlung geworben und darauf hingewiesen, dass mittlerweile 321 Landkreise und Kommunen Mitglied seien. Zudem verwies er angesichts „tausender im Mittelmeer ertrunkener Flüchtlinge“ auf die Bedeutung, die Hilfe zu verstärken. Ulla Dieckmann (SPD) erklärte, auch der Kreis Ebersberg befasse sich mit dem Thema.



Der Beitritt zu der internationalen Initiative hätte unter anderem zur Folge, dass sich der Landkreis dafür ausspricht, auf dem Meer in Seenot geratenen Flüchtlingen zu helfen und die zivile Seenotrettung zu entkriminalisieren. Denn den Rettern werde es schwer gemacht, Seenotrettung nach dem geltenden Völkerrecht zu praktizieren.



Mit dem Beitritt würde sich der Landkreis aber auch bereit erklären, über die üblichen Kontingente hinaus, Mittelmeer-Flüchtlinge aufzunehmen.



In der Tischvorlage, die dann gar nicht mehr aufgegriffen wurde, sprechen sich Ausländeramt und Asylmanagement in der Kreisverwaltung klar dafür aus, der Seebrücke und Sicherem Hafen nicht beizutreten. Die Kreisverwaltung betont: „Die derzeitig angespannte Haushaltssituation ist bekannt, ebenso benötigt man zusätzliche Personal. Daher ist dieser Punkt derzeit nicht umsetzbar.“ Im Asylmanagement sind mittlerweile 60 Kräfte beschäftigt.



Zudem verweist die Ausländerbehörde darauf, dass eine direkte Aufnahme von Mittelmeer-Flüchtlingen gegen europäisches Recht, die Dublin-III-Verordnung, verstoßen würde.



Nicht zuletzt erinnert die Behörde daran, „dass es für den Landkreis schon jetzt enorm schwierig ist, ausreichend Betten beziehungsweise Unterkünfte für die Regelzuweisungen der Regierung zur Verfügung zu stellen“. Bekanntlich kommen pro Monat 100 Geflüchtete neu im Kreis Erding an (siehe Bericht auf der Erding-Seite). Es sei daher „unmöglich, weitere Plätze im Landkreis für diese Flüchtlinge zu finden“. Außerdem müsste der Landkreis sie selbst finanzieren.



Der Antrag war allerdings vor dem Krieg in der Ukraine gestellt worden, eine Herausforderung, die der Landkreis seit Februar 2022 zusätzlich bewältigen muss. Es halten sich über 1000 Ukrainer im Erdinger Land auf.



Geiger zeigte sich über die Vorlage verwundert. Denn es würden viele Gründe genannt, die gegen den Beitritt sprächen. Das zeige ihm, dass es sehr wohl gute Argumente gebe, den Antrag trotz angeblicher Nichtzuständigkeit zu diskutieren. ham