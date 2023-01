Widnmann-Palais schieben?

Von: Veronika Macht

Das Widnmann-Palais soll wieder als Landratsamt genutzt werden. Dafür ist jetzt nicht das Geld da, befindet die SPD. © Hans Moritz

Die Haushaltsberatungen gehen weiter. Die SPD nennt jetzt konkrete Sparvorschläge. Einer trifft die Verwaltung an einem empfindlichen Punkt.

Die Höhe der Kreisumlage stand lange nicht fest. Jetzt ist der Vorschlag für die weiteren Haushaltsberatungen im Kreisausschuss am kommenden Montag (14 Uhr, Großer Sitzungssaal des Landratsamts) bekannt geworden: Der Umlagesatz soll auf 54,25 Punkte festgesetzt werden.



Die Höhe der Kreisumlage bereitet derzeit allen Gemeinden Kopfzerbrechen. Auch in Finsing wurde am Montag ausführlich darüber diskutiert. Dabei berichtete Gemeinderätin Gertrud Eichinger, die für die SPD im Kreistag sitzt, dass durchaus einige Investitionen geschoben würden – beim Straßenbau etwa plane man mit neun anstatt sonst 20 bis 30 Millionen Euro. Aber der Verwaltungshaushalt „ist einfach massiv“. Einsparungen seien da kaum möglich. Hinzu kämen das hohe Klinik-Defizit (wir berichteten) und die enormen Energiekosten.



Ihre Fraktion wolle deshalb überlegen, so Eichinger, wie man bei Personalkosten sparen könne, indem man zumindest nicht noch mehr Aufgaben als Landratsamt binde. Dabei müsse man auch die Raumkosten im Blick haben. Wie berichtet, möchte der Landkreis dafür das Alte Landratsamt an der Langen Zeile in der Erdinger Innenstadt umbauen, mehrere Abteilungen sowie das Büro Landrat sollen ins Widnmann-Palais umziehen – ein Millionenprojekt. „Da sagen wir, das sollte man aufgrund der aktuellen Situation lieber noch mal rauszögern“, meinte Eichinger und ergänzte: „Wir als Gemeinde schieben vieles, dann sollte das auch der Landkreis tun.“



Gespart wird beim Widnmann-Palais bereits – an der umstrittenen Innenhof-Überdachung aus Luftpolstern. Sie wird nach Ärger mit dem Landesamt für Denkmalpflege vorerst nicht weiterverfolgt. Das sagte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) in der Jahrespressekonferenz auf Nachfrage unserer Zeitung. vam