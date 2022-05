48 Stunden am Stück für die Gemeinschaft

Von: Hans Moritz

Viele Jugendfeuerwehrler freuen sich schon auf den Projektmarathon kurz vor den Sommerferien. Acht Gruppen haben bereits zugesagt, die Kreisjugendwarte hoffen auf weitere Teilnehmer an der Gemeinschaftsaktion. © Jugendfeuerwehr

Die Jugendfeuerwehren planen einen Marathon fürs Gemeinwohl. Das steckt hinter der Aktion im Juli:

Erding - Die Hauptaufgabe einer Feuerwehr ist bekanntlich, Menschen vor Gefahren zu schützen und ihnen im Notfall zu helfen. Feuerwehren sind aber immer auch gesellschaftlich fest in ihren Ortschaften verwurzelt. Das möchte die Kreisjugendfeuerwehr Erding demonstrieren und fördern.



Vom 22. bis 24. Juli ruft sie deshalb zu einem Projektmarathon auf. Von den 40 Jugendfeuerwehren im Landkreis haben sich schon acht angemeldet, berichtet stellvertretende Kreisjugendwartin Sandra Schumertl von der Feuerwehr Hörlkofen im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Besondere an dem Projekt: Nachwuchs-Feuerwehrler, Gemeinde und örtliche Betriebe sollen zusammen wirken – um für die Heimatorte etwas zu erreichen.



Auf die Idee gestoßen sei sie in Niederösterreich, wo es den Marathon bereits gibt. „Ich habe auf einer Hütte davon gehört und dachte mir, das wäre doch auch was für Erding“, erzählt Schumertl. Kreisjugendwart Martin Kowalski hatte sie sofort mit im Boot, ebenso den Kreisfeuerwehrverband. Kürzlich hat Schumertl ihre Idee auch den Bürgermeistern des Landkreises vorgestellt – und dabei offene Türen eingerannt.



Es gibt viele Möglichkeiten, an dem 48-Stunden-Marathon teilzunehmen. „Man kann etwa einen Sinnesparcours oder einen Spazierweg anlegen, einen öffentlichen Platz pflastern, ein Brückerl bauen, Bäume pflanzen oder ein Ruhebankerl aufstellen“, listet Schumertl auf. Der Kreativität seien keine Grenzen gesetzt.



Die jeweiligen Gemeinden sollen ihrer Vorstellung nach die Arbeit unterstützen, bei der Suche nach einem Projekt helfen und dafür auch den Grund zur Verfügung stellen. Auch müssen die Gemeinden die Kosten tragen und eine Haftungsvereinbarung abschließen.



Die Jugendwarte beziehungsweise Kommandanten sind laut Schumertl für das Rahmenprogramm verantwortlich, organisieren Übernachtung und Verpflegung, Material, Maschinen sowie Fachleute und informieren die Eltern. Ausdrücklich erwünscht ist, dass sich auch örtliche Firmen beteiligen – als Sponsoren, mit Expertise und/oder Fachkräften.



In den Sommerferien oder im Rahmen einer Übung im Herbst wird eine Jury dann die besten Projekte ermitteln. Die Siegerehrung wird beim Kreisfeuerwehrtag am 15. Oktober in St. Wolfgang stattfinden. Der Gewinner erhält 500 Euro für die Jugendkasse.



„Zeigen wir, was die Jugendfeuerwehren im Landkreis alles können“, ruft Schumertl zur Teilnahme auf. Kleinere Jugendgruppen können sich auch zusammenschließen. Ziel ist laut Schumertl nicht zuletzt, die Gemeinschaft zu pflegen und ein gemeinsames Erlebnis zu haben.

Infos zum Marathon gibt es bei Sandra Schumertl unter Tel. (01 60) 98 35 08 51 oder bei Martin Kowalski unter Tel. (01 71) 6 15 15 42.

ham