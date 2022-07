Kreisjugendring findet keinen Vorsitzenden

Stark dezimiert ist der KJR-Vorstand mit Vize Andrea Jarmurskewitz (2. v. l.) und Sabine Wendt, eingerahmt von BJR-Präsident Matthias Fack (l.) und KJR-Geschäftsführer Reinhard Egger. Es fehlt: Markus Ertl. © Hans Moritz

Mindestens bis zur Vollversammlung im Herbst bleibt der Kreisjugendring (KJR) Erding ohne Vorsitzenden. Das kam so.

Wartenberg/Erding - In der Frühjahrsversammlung am Montag in Wartenberg fand sich niemand, der Andrea Jarmurskewitz’ Nachfolge antreten wollte. Sie selbst durfte nach zwölf Jahren als Vorsitzende nicht erneut kandidieren.



Dennoch bleibt sie verantwortlich. Denn die Erdingerin als Vertreterin der evangelischen Jugend ließ sich als Stellvertreterin wählen – und steht bis auf Weiteres an der Spitze. An der Versammlung nahmen 30 Vertreter diverser Jugendorganisationen teil.



Der gesamte Vorstand ging nur mehr als Rumpftruppe aus der Versammlung in der Strogenhalle hervor. Fünf weitere Mitglieder hätten gewählt werden sollen, aber nur zwei standen bereit: Markus Ertl vom BDKJ und Sabine Wendt von der evangelischen Jugend. Drei weitere Plätze bleiben vorerst frei.



Als Revisoren wurden Christopher Claar und Herbert Kollmannsberger gewählt, als Einzelpersönlichkeiten Maria Grasser, Ulla Dieckmann, Christopher Sticha – allesamt Kreisräte – sowie die frühere Zweite KJR-Vorsitzende Birgit Schwaiger.



Matthias Fack, Präsident des Bayerischen Jugendrings (BJR), betonte, der Vorstand sei absolut arbeitsfähig. So lange er nicht vollständig ist, „wird der Tagesordnungspunkt in jeder Vollversammlung aufgerufen“.



Dominiert wurde die Versammlung von dem schwelenden Streit zwischen dem KJR und dem Landkreis Erding um die finanzielle Ausstattung. Groß war allseits die Hoffnung, dass der neue Grundlagenvertrag endlich zustande kommt. Beiden Seiten war anzumerken, dass sie wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen möchten – nicht zuletzt, um sich wieder auf die Jugendarbeit konzentrieren zu können.



Dritter Landrat Rainer Mehringer (FW) stellte klar, dass KJR und Jugendarbeit „absolut notwendig“ seien. „Der Landkreis wird die Jugendarbeit weiter unterstützen, er wird dafür sogar mehr Geld in die Hand nehmen“, versprach Mehringer. Nach seinen Informationen sei der hart umkämpfte Grundlagenvertrag auf einem guten Weg. Er empfahl, „heute nach vorne zu schauen“. Der Gastgeber, Wartenbergs Bürgermeister Christian Pröbst (CSU), beschied dem KJR an der Schule seiner Gemeinde gute Arbeit.



Fack nahm KJR-Geschäftsführer Reinhard Egger und Vorsitzende Jarmurskewitz gegen politische Angriffe, vor allem vonseiten der AfD, in Schutz: „Sie haben in schwierigen Zeiten einen eklatant guten Job gemacht.“



Zum Vertrag mit dem Landkreis merkte Fack an, „dass es noch drei, vier Knackpunkte gibt, wo es noch einmal mühevoll wird“. Aber es sei der feste Wille, „das noch im Juli abzuschließen“. Konkreter wurde er nicht. Nach Recherchen unserer Zeitung hat der KJR dem Landratsamt den Mustervertrag des BJR zugesandt. In einem Schreiben an die Kreistagsfraktionen vom 9. Juni beklagt Fack, dass der Landkreis wiederum keinen Entwurf vorgelegt habe. Daraufhin wollte man mit dem BJR-Papier arbeiten – bis laut dem Schreiben plötzlich doch ein Entwurf aus der Kreisverwaltung einging – mit einer um 70 Prozent gekürzten Geschäftsführerstelle.



Egger stellte den Haushaltsplan für das laufende Jahr vor, der ein Volumen von knapp 400 000 Euro aufweist, etwa 8000 mehr als 2021. Der Geschäftsbetrieb schlägt mit 174 000 Euro Ausgaben zu Buche, die Aktivitäten mit 182 000 Euro. An die Einrichtungen der Jugendarbeit gehen knapp 11 000 Euro, die Zuschüsse an die Jugendorganisationen sind mit 33 000 Euro beziffert.



Namens der Bayerischen Sportjugend hatte Kreisjugendleiter Werner Lauer zwei Anträge gestellt. Zum einen sollten sich Vorstand und Geschäftsführer aktiv um Spenden bemühen. Zur Begründung sagte Lauer, die öffentliche Hand verfüge nicht mehr über so viele Mittel. Fack erläuterte, dass der KJR Spenden einwerben und Bestätigungen ausstellen dürfe. Egger betonte, man bemühe sich bereits um Sponsorengelder. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.



Haariger war der zweite Antrag Lauers: Der KJR solle nicht mehr so destruktiv sein und von seinem Konfrontationskurs gegenüber dem Landkreis abrücken. Nach längerer Debatte zog die Sportjugend den Antrag zurück. Dass der Ton nicht immer gepasst habe, darüber bestand Einverständnis.



Mit keiner Silbe zur Sprache kam der Streit um die über 90 000 Euro, die der KJR in über zehn Jahren nicht zweckgebunden verwendet hat, weswegen der Landkreis auf eine Rückzahlung pocht. Auf Anfrage unserer Zeitung berichtete Fack, dass man einen Rückzahlungsbescheid erhalten und gegen den Widerspruch eingelegt habe. Nun fordere das Landratsamt Erklärungen für die Mittelverwendung in jedem einzelnen Jahr. Daran arbeite man derzeit, sagte der BJR-Präsident.

