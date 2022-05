Kreisjugendring spaltet Politik

Muss der Kreisjugendring (KJR) Erding die mehr als 90 000 Euro, die er über zehn Jahre hinweg nicht, wie vorgeschrieben und vereinbart, für Jugendfreizeiten, sondern allgemein verwendet hat, an den Landkreis zurückzahlen? Darüber sind sich die Fraktionen im Erdinger Kreistag uneins.

Erding - Grüne und SPD wollen, dass der Landkreis seinen Ermessensspielraum nutzt und auf den größten Teil der Summe verzichtet. Die Verwaltung sieht das anders und verweist auf klare Beschlüsse im Kreistag. Juristisch ist der Fall erledigt, nachdem die Staatsanwaltschaft keinerlei Straftatbestände entdeckt hatte und, wie berichtet, die Ermittlungen eingestellt hat.



Dass es einen Ermessensspielraum gibt, zeigt ein Schreiben der Regierung von Oberbayern bereits vom September 2021. Sie war vom Landkreis in der Sache um eine Prüfung gebeten worden. Die Regierung teilte mit, dass selbst bei Vorliegen der Voraussetzungen für einen Widerruf der Zuschüsse „dieser immer noch im Ermessen des Landkreises steht“. Der rechtliche Spielraum kann nach Auffassung der Regierung dann genutzt werden, wenn die Mittel für Aufgaben der offenen Jugendarbeit verwenden wurden, die in den Zuschussrichtlinien aufgeführt sind, auch wenn es sich nicht um Freizeiten handelte. Gelder, die – zu einem geringen Teil – für Mitarbeiterfeiern genutzt wurden, sieht die Regierung nicht als zweckmäßige Verwendung an. Sie müssten in jedem Fall erstattet werden.



Karin Fuchs-Weber, Leiterin des Büros Landrat, berichtet auf Anfrage unserer Zeitung, dass das Ermessen ausgeübt worden sei. „Aber es reduzierte sich auf Null, weil die Mittel anderweitig verwendet wurden, festgestellt durch die Rechnungsprüfung.“ Diese Mittel seien in den allgemeinen Haushalt des KJR und demnach nicht unmittelbar und nachweislich der offenen Jugendarbeit zugeflossen. „Sie waren somit zurückzufordern“, so Fuchs-Weber.



Sie verweist auch auf einen Beschluss des Kreisausschusses vom März dieses Jahres, demzufolge der Kreis den vollen Betrag zurückfordern solle. Aber: „Sollte sich herausstellen, dass die Mittel direkt für die offene Jugendarbeit, die in den Zuschussrichtlinien aufgeführt ist, verwendet wurden, kann von der Forderung der Gesamtsumme abgewichen werden“, erklärt Fuchs-Weber.



Was die Sache kompliziert macht: Der KJR mit Geschäftsführer Reinhard Egger hat eine genaue Verwendung der über 90 000 Euro wohl nach wie vor nicht dargelegt. „Bisher ist dem Landkreis Erding kein entsprechender, konkretisierender Verwendungsnachweis vorgelegt worden, obwohl in Gesprächen mit dem Kreisjugendring, dem Geschäftsführer und dem Bayerischen Jugendring immer wieder darauf hingewiesen wurde und auch darum gebeten wurde“, erklärt Fuchs-Weber dazu.



Die Fraktionen von Grünen und SPD, die sich in der ganzen Debatte hinter den KJR gestellt und auch eine bessere finanzielle Ausstattung gefordert hatten, verlangen, dem Verband eine Brücke zu bauen. „Wir sollten die von der Regierung von Oberbayern klar benannten Ermessensspielräume im Sinne der Jugend nutzen. Der KJR leistet hervorragende und anerkennenswerte Arbeit“, sagt Florian Geiger (Grüne) unserer Zeitung. „Es ist im Rahmen der Debatte über die Mittelverwendung mittlerweile sehr deutlich geworden, dass der übergroße Großteil der beanstandeten Gelder für die Jugendarbeit verwendet wurde.“



Durch die Auseinandersetzungen würden auf allen Seiten Kapazitäten gebunden, die für weit sinnvollerer Zwecke besser eingesetzt wären. Auch das Landratsamt habe zehn Jahre lang kein Problem in der Verwendung der Mittel gesehen beziehungsweise sei seiner Verpflichtung, die Einhaltung der Zuschussrichtlinien zu überprüfen, nicht nachgekommen. Deshalb „sollte die Einstellung der Ermittlungen jetzt Anlass sein, die Auseinandersetzung zu beenden und zur gedeihlichen Zusammenarbeit zurückzukehren – im Sinne der Jugend“, so Geiger weiter.



Für die SPD teilt Ulla Dieckmann mit, ihre Fraktion sei „sehr erleichtert“, dass der KJR und Egger „staatsanwaltlich rehabilitiert und entlastet“ worden seien. Man sei nach wie vor der Meinung, „dass der Kreisjugendring stets zum Wohle der Jugendlichen und der ihr zugehörigen Verbände im Landkreis gehandelt hat“. Die anders verbuchten Gelder seien immer in die Jugendarbeit geflossen, dies dürfte dem Landratsamt bekannt gewesen sein. „Es hat sich niemand weder bereichert noch in irgendeiner Weise schuldig gemacht. Jetzt ist es an der Zeit, einen versöhnlicheren Kurs einzuschlagen“, fordert Dieckmann.



Es sei überfällig, endlich den neuen Grundlagenvertrag zwischen Landkreis und KJR zu schließen. „Die wichtige Arbeit des KJR mit seinen vielen ehrenamtlich Tätigen ist ohne eine personell gut ausgestattete Geschäftsstelle, mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, undenkbar“, ist die SPD-Fraktionsvorsitzende überzeugt. Dies gelte umso mehr, als die Jugendarbeit nach Corona dringend wieder intensiviert werden müsse.

