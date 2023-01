Kreisjugendring sucht neuen Geschäftsführer

Von: Hans Moritz

Hier ist bald Schluss: Der KJR muss zur Jahresmitte seinen Sitz an der Roßmayrgasse aufgeben. © Benedikt Wimmer

Nach fast zweijährigem Streit ums Geld und einen neuen Grundlagenvertrag mit dem Landkreis Erding soll 2023 für den Kreisjugendring Erding (KJR) das Jahr des konstruktiven Neustarts werden. Einfach wird das nicht, denn der Verband steht vor nichts weniger als einem kompletten Neuanfang.

ERding - Und ein Rechtsstreit hängt weiter wie ein Damoklesschwert über dem KJR.



Immerhin: Die erste zentrale Weiche hat der KJR noch Ende 2022 gestellt – und mit Sabine Wendt eine neue Vorsitzende in der Nachfolge von Andrea Jarmuskewitz gefunden.



Die zweite Schlüsselposition ist indes noch unbesetzt – gewissermaßen der Gipfel der Auseinandersetzung mit dem Landkreis um die finanzielle Ausstattung: Nach nur vier Jahren KJR-Geschäftsführer Reinhard Egger gekündigt. Seine Stelle wird nach Angaben von Ellen Daniel, Sprecherin des Bayerischen Jugendrings (BJR), im Laufe dieser Woche ausgeschrieben. Auch eine Verwaltungsfachkraft wird noch gesucht, laut Daniel gibt es aber mehrere Bewerbungen.



Hintergrund der Kündigung Eggers ist der neue Grundlagenvertrag, um den so hart gerungen wurde, ehe er am 14. Oktober 2022 unterzeichnet wurde. Denn das Landratsamt hatte errechnet, dass es reicht, Egger statt wie bisher nicht 30, sondern nur 20 Wochenstunden zu beschäftigen. Diese Kürzung wollte Egger offensichtlich nicht mittragen.



Um Streichung und Streit zu verstehen, muss man mehr als zehn Jahre zurückgehen. Bei einer Prüfung der KJR-Bücher durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband im August 2020 kam heraus, dass der KJR (auch schon vor der Amtszeit Eggers) Gelder, die für Jugendfreizeiten bestimmt waren, zwar nicht veruntreut, aber nicht zweckgemäß ausgegeben hatte. Nicht alle Ausgaben hatten unmittelbar etwa mit der Jugendarbeit zu tun. Die Kreisrevision kam zu dem gleichen Ergebnis – und damit auf über 90 000 Euro Steuergelder, die nicht sachgerecht verwendet worden waren, auch wenn sich niemand persönlich bereichert hatte, wie auch die Staatsanwaltschaft Landshut am 4. April 2022 feststellte und ihre Ermittlungen einstellte.



Der neue Grundlagenvertrag soll solche Fehlentwicklungen verhindern. Erstens wird nun die Höhe der jährlichen Pauschalzuschüsse sowie die genaue Mittelverwendung in einer schriftlichen Vereinbarung geregelt. Zweitens werden Freizeitmaßnahmen künftig direkt vom Landkreis (und nicht mehr vom KJR) bezahlt. Drittens wird geprüft, ob und wie viele der zweckentfremdeten Mittel vom KJR erstattet werden müssen.



Für 2023, das Jahr des Neubeginns, heißt das: Für Sach- und Personalkosten bekommt der Verband nach Angaben von Landrat Martin Bayerstorfer 121 000 Euro, für den Betrieb des Jugendzeltplatzes am Notzinger Weiher 5000 Euro. Die Mittel für Jugendfreizeiten stockt der Landkreis von 34 000 auf 60 000 Euro auf und erweitert den Kreis der Nutznießer: um Projekte mit Kindern mit Behinderung, mit jungen Opfern von Krieg und Verfolgung sowie zur Förderung internationaler Jugendbegegnungen.



Das Stundenbudget Eggers wurde laut Bayerstorfer und Nadia Fusarri von der Behördenleitung gekürzt, „weil der Geschäftsführer bei den Freizeiten die Anträge nur noch auf Vollständigkeit, nicht mehr aber sachlich, fachlich und juristisch prüfen muss“, so die Oberverwaltungsrätin. Bayerstorfer ergänzt;: „Der Bayerische Jugendring hat sich damit einverstanden erklärt.“ Der KJR könne seinen Geschäftsführer gerne länger beschäftigen, aber der Landkreis kommt nur für 20 Stunden auf, ebenso wie für die je 20 Stunden der Verwaltungskraft und einer Sozialpädagogin.



Was den KJR auch noch beschäftigt: Mitte des Jahres muss er seine in den 80er Jahren bezogene Geschäftsstelle verlassen. Der Landkreis reißt Teile des Innenhofs ab, um dann ein neues Landratsamt zu bauen. Der KJR ist auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten, deren Miete zu 100 Prozent wie bisher der Landkreis übernimmt.



Die größte Sorge dürfte dem Verband aber die über 90 000 Euro zweckentfremdeten Steuergelder bereiten. Die Regierung von Oberbayern besteht als Rechtsaufsicht auf Rückzahlung. Gegen entsprechende Bescheide des Landratsamts klagen BJR und KJR vor dem Verwaltungsgericht. Ein Termin steht noch nicht fest.



Einen kleinen Ermessensspielraum sieht die Regierung: Der Landkreis könne verzichten, wenn die Zuschüsse ebenfalls unmittelbar der Jugendarbeit zugute kamen. Die Mittel aber, die in den laufenden Betrieb des KJR sowie (in geringer Höhe) in Mitarbeiterveranstaltungen geflossen sind, muss der KJR erstatten. Weil er dazu nicht imstande sein dürfte, muss dann wohl der BJR als Dachverband einspringen. ham