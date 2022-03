Tauziehen um Kreisjugendring geht weiter

Von: Hans Moritz

Sitz des Kreisjugendrings: der Innenhof des Alten Landratsamtes an der Langen Zeile 10. Die Räume überlässt der Landkreis dem KJR mietfrei. © Mayls Majurani

Die Zahlungsunfähigkeit des Kreisjugendrings Erding ist vorerst abgewendet. Der Bayerische Jugendring springt ein. Zudem wird der Kreisausschuss über einen Vorschuss des Kreises diskutieren.

Erding – Die im Dezember bekannt gewordene Zahlungsunfähigkeit des Kreisjugendrings (KJR) Erding ist vorerst abgewendet. Der Bayerische Jugendring (BJR) als Dachorganisation hat die erforderlichen 20 000 Euro überwiesen, damit die ausstehenden Löhne und Gehälter für das letzte Quartal 2021 ausbezahlt werden können.

Zudem wird der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montag, 7. März, über einen Vorschuss des Kreises diskutieren, damit der KJR auch im ersten Quartal 2022 seine Angestellten zahlen kann, kündigt Landrat Martin Bayerstorfer an.

Das Tauziehen um vom KJR, seinem Geschäftsführer Reinhard Egger und seiner Noch-Vorsitzenden Andrea Jarmurskewitz nicht sachgerecht eingesetzte Fördergelder des Landkreises hält indes an – mit dem BJR. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen in der Sache dauern an.

Wie berichtet, hatte die Kreisrevision festgestellt, dass der KJR in den vergangenen zehn Jahren 97 000 Euro, die für Jugendfreizeiten bestimmt waren, in den allgemeinen Betrieb umgelenkt hat. Persönlich bereichert hatte sich beim KJR damit niemand. Der Verband hätte diese Gelder in seine Rücklagen stellen müssen – und dem Kreis rückerstatten.

Die entscheidende Frage bleibt, ob der KJR das Geld zurückzahlen muss – und in welcher Höhe. Die BJR-interne Revision hat dem Vernehmen nach selbst einen Betrag von 62 000 Euro in den vergangenen fünf Jahren errechnet.

Aktuell laufen Gespräche zwischen dem Landrat und BJR-Präsident Matthias Fack. Bayerstorfer bestätigt, dass Fack das Angebot unterbreitet habe, der BJR werde 20 000 Euro zuschießen, dafür verzichte der Landkreis auf seine Forderung.

Doch dieser Deal wäre heikel. Bayerstorfer erinnert an die Festlegungen des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes und der Regierung von Oberbayern, die auf die Rückzahlung pocht. Es gibt wohl einen Ermessensspielraum, sofern die Gelder vom Auftrag des Landkreises gedeckt sind.

Doch hier entsteht das nächste Problem: Der KJR spielt dem Vernehmen nach nicht mit offenen Karten. Unter anderem fehlen klare Angaben zu Stellenbeschreibungen, auch der von Geschäftsführer Egger. Denn der KJR leistet für einige Gemeinden Schulsozialarbeit, ein Aufwand, den nicht der Kreis übernehmen kann.

108 000 Euro stehen im Kreishaushalt für 2022. Fraglich ist mittlerweile, ob die Sparkasse heuer noch einmal ihre Spende von 20 000 Euro bereitstellt. Um den Zuschuss hatte es reichlich Debatten gegeben. Jugendfreizeiten bezuschusst der Landkreis mittlerweile wieder selbst – auf Vorschlag des KJR. Zudem erinnert der Landrat daran, „dass sich der KJR mietfrei in einer Landkreis-Liegenschaft befindet und wir dessen Lohnabrechnung übernehmen“.

Patrick Wolf, Sprecher des BJR, berichtet, Jarmurskewitz selbst habe um eine Prüfung gebeten. Es seien zwar Fehler gemacht worden. „Sämtliche Zuschüsse wurden aber für die Jugendarbeit verwendet.“ Überschüsse aus zweckgebundenen Mitteln seien in den allgemeinen KJR-Haushalt geflossen, um den dortigen Fehlbetrag auszugleichen.

Sonst wäre unterm Strich ein höheres Defizit entstanden, weil ja auch die Personalkosten steigen. Wolf gibt aber zu: „Das Vorgehen war formal falsch.“ Egger habe ein bestehendes System übernommen. Bis 2021 habe es aber keine Beanstandung gegeben.

Die vorgeschossenen 20 000 Euro müssen laut BJR auf die ausstehenden 97 000 Euro angerechnet werden. Mit dem neuen Grundlagenvertrag zwischen KJR und Landkreis wolle man einen Neustart wagen. Der BJR bleibe eingeschaltet. Wolf weist die Kritik mangelnder Transparenz und fehlender Mitwirkung bei der Aufklärung zurück.

Derweil ist ein Streit der Kreistagsfraktionen über den KJR ausgebrochen. Besonders kritisch betrachtet die AfD den Verband. Schon vor einem Jahr hatte Rainer Forster moniert, der KJR lade nur ihm genehme Parteien zu Versammlungen ein, vornehmlich SPD und Grüne. Der Kreistag hat mittlerweile feste Mitglieder benannt, die er in den KJR entsendet – ohne AfD.

Nun begrüßt deren Fraktionschef Wolfgang Kellermann, dass sich Jarmurskewitz als Vorsitzende zurückzieht. Er fordert zudem, Geschäftsführer Egger müsse die betriebswirtschaftliche Verantwortung abgeben. Die Vorsitzende geht jedoch nicht wegen der Querelen. Vielmehr hat sie ihre maximale Amtszeit von zwölf Jahren als Vorsitzende erreicht. Vize war sie acht Jahre.

Empört reagieren darauf 23 Kreisräte von SPD, Grünen, FW, ÖDP und Linken. Die AfD mische sich in Belange einer eigenständigen und unabhängigen Körperschaft öffentlichen Rechts ein, um sich zu profilieren und weil ihr der KJR politisch nicht genehm sei.

