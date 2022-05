Erding: Kreismusikschule feiert Jubiläum mit Konzertreihe

Mit viel Musik feiert die Kreismusikschule ihren 50. Geburtstag. KMS-Leiter Peter Hackel (r.) informierte zum Programm, hier mit einem Gitarrenensemble in der Stadthalle beim musikalischen Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten im vergangenen Herbst. © Vroni Vogel

Seit 50 Jahren gibt es die Kreismusikschule Erding. Zum Jubiläum finden Im Mai finden in Erding, Bockhorn, Dorfen und Taufkirchen zahlreiche Veranstaltungen statt. Der Eintritt ist frei.

Erding – „Wir sind glücklich, dass wir wieder Live-Konzerte machen können“, freut sich der Schulleiter der Kreismusikschule Erding, Peter Hackel. Im Gespräch mit unserer Zeitung stellte er die Jubiläumswochen zum 50. Geburtstag der Kulturstätte vor.

Ein Programm in den verschiedensten Klangfarben erwartet die Besucher in der Konzertreihe vom 8. bis 27. Mai. Jeder Fachbereich präsentiert sich ebenso wie die großen Ensembles. „Hier kann sich die Musikschule in ihrer ganzen Bandbreite zeigen“, betont Hackel. Zentral sei die Freude an der Musik, die mit der lang erhofften Renaissance der Konzerte vermittelt werden soll.

Die meisten Veranstaltungen finden im Konzertsaal der KMS, Freisinger Straße 91, in Erding statt. Aber es gibt auch drei Konzerte in den Außenstellen Bockhorn, Dorfen und Taufkirchen. Gleichzeitig mit den Jubiläumswochen ist die Anmeldephase für den Musikunterricht, die bis 22. Mai läuft. Die Konzertbesuche böten die Möglichkeit, ganz unterschiedliche Instrumente kennenzulernen, sagt Hackel. Außerdem wird am 13. Mai ein Instrumenteninfokonzert veranstaltet. „Hier spielen Kinder für Kinder“, kündigt Hackel an und weist darauf hin, dass dabei auch eine individuelle Beratung angeboten wird. Zudem werden eher selten gespielte Instrumente wie Fagott, Oboe und Zither vorgestellt.

Ein Benefizkonzert von Violinissimo für die Ukraine-Hilfe findet am Samstag, 14. Mai, statt. Ein neues Pilotprojekt, das vergangenes Jahr gestartet wurde, ist die Juniorakademie. Sie richtet sich an Grundschulkinder, die „sehr fleißig und begabt sind“, wie Hackel erklärt, um diese gezielt zu fördern – auch mit Blick auf Wettbewerbsteilnahmen. Derzeit seien 18 Kinder aufgenommen, die ihr Können am 23. Mai vorstellen werden.

Hackel gab auch einen Ausblick auf weitere Pläne. Im Sommer soll die Konzertreihe in den Außenstellen fortgesetzt und „Präsenz im ganzen Landkreis“ gezeigt werden. Fürs kommende Schuljahr fasst er zudem ins Auge, eine Juniorband mit Mitgliedern ab zwölf Jahren aufzubauen.

Einen ersten Auftakt zum 50. Geburtstag der Kreismusikschule mit verschiedenen Ensembles gab es bereits im vergangenen Herbst mit dem Konzert „Mozart und die Zauberkugel“ in der Stadthalle.

Alle Veranstaltungen finden im Konzertsaal der KMS statt – bis auf drei Veranstaltungen in Bockhorn, Dorfen und Taufkirchen.



Das Programm zum 50. Geburtstag:

Sonntag, 8. Mai, Akkordeon (18 Uhr); Montag, 9. Mai, Gitarre (18.30 Uhr); Mittwoch, 11. Mai, Gesang (18.30 Uhr); Donnerstag, 12. Mai, Klavier (18.30 Uhr); Freitag, 13. Mai, Instrumenten-Infokonzert (16 Uhr); Samstag, 14. Mai, Benefizkonzert von Violinissimo (19 Uhr); Sonntag, 15. Mai, musikalische Matinee im Rathaus von Bockhorn (11 Uhr); Sonntag, 15. Mai, Blasorchester (18.30 Uhr); Montag, 16. Mai, Streicher (18.30 Uhr); Dienstag, 17. Mai, Konzert im Bürgersaal Taufkirchen (18.30 Uhr); Mittwoch, 18. Mai, Harfe, Hackbrett, Zither, Volksmusik (18.30 Uhr); Donnerstag, 19. Mai, Konzert im Jakobmayer in Dorfen (18.30 Uhr); Freitag, 20. Mai, Holzbläser (18.30 Uhr); Sonntag, 22. Mai, Matinee zum Opernworkshop (11 Uhr); Montag, 23. Mai, Juniorakademie (18.30 Uhr); Dienstag, 24. Mai, Schlagzeug (18.30 Uhr); Mittwoch, 25. Mai, Jazz (19.30 Uhr) und Freitag, 27. Mai, Sinfonieorchester (19.30 Uhr).

Der Eintritt ist frei, weitere Infos gibt es auf www.kms-erding.de. VRONI VOGEL