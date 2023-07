Dächer sind Privatsache

Von: Hans Moritz

Schön, aber im Alltag aufwendig: ein begrüntes Dach. Der Landkreis fühlt sich nicht zuständig. © DDV

Wer im Landkreis Erding erwägt, sich ein begrüntes Dach oder eine Solaranlage zuzulegen, muss sich selbst kümmern, ob sein Eigenheim dafür geeignet ist.

Erding – Mit ihrer Beschwerde über nicht behandelte Anträge war die Kreistagsfraktion der Grünen bei der Regierung von Oberbayern bekanntlich erfolgreich. In der Debatte sind zwei der beanstandeten und im Februar 2021 gestellten Anträge indes gescheitert – aus politischen und fachlichen Gründen.



Im Umweltausschuss ging es am Mittwoch um die Einführung eines Solar- und Gründachpotenzialkatasters für alle Dachflächen im Landkreis Erding. Die Expertise sollte Hauseigentümern aufzeigen, ob sich ihr Dach entweder für eine Begrünung und/oder für eine Solaranlage eignet. Ersteres hätte 15 000, Letzteres 4800 Euro gekostet, plus 1800 Euro jährliche Aufwendung.



Doch ums Geld ging es in der Debatte gar nicht. Die Grünen wollten laut der Begründung ihrer Anträge damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und den Bürgern eine Hilfestellung an die Hand geben, so wie andere Landkreise auch im Raum München.



Nicht aber der Kreis Erding. In der Tischvorlage hatte Matthias Huber von der Liegenschaftsverwaltung mehrere Gründe angeführt, warum man die Finger von diesen Katastern lassen sollte. Sein Credo: „Wir halten den Nutzen für überschaubar.“ Denn: Nur wenige Dächer seien aufgrund ihrer Form für eine Begrünung überhaupt geeignet. Wegen der breiten öffentlichen Diskussion sei das Thema allgemein bekannt, somit könne jeder interessierte Eigentümer selbst mit Fachfirmen in Kontakt treten.



Gegen grüne Dächer spreche zudem: Trete ein Schaden auf, ist der nur schwer zu finden. Die Beseitigung sei aufwendig, weil der Gründachaufbau zunächst abgenommen werden müsse. Zudem sei die Verdunstung höher, somit, so die Verwaltung, werde ein Großteil des Regenwassers dem Grundwasser entzogen. Nicht zuletzt seien Herstellung und Unterhalt teu(r)er. Huber wies darauf hin, „dass ein Gründach mindestens zwei- bis dreimal im Jahr begangen und von Anflugpflanzen befreit werden muss“. Auch die Statik eines Gebäudes könnte verändert werden.



Höher ist das Potenzial bei Solardächern, wo ja schon ein beträchtlicher Aufwuchs zu beobachten ist. Wie berichtet, hat sich die Energievision Erding (EVE, eine Gesellschaft des Landkreises) mit dem Antrag auf ein Solarpotenzialkataster befasst. EVE und Kreisverwaltung sind überzeugt, „dass jede Gemeinde die dort vorgestellte Firma beauftragen kann, um das Kataster umzusetzen“, wie es in der Vorlage heißt.



Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) empfahl die Ablehnung. Doch Wörths Bürgermeister und FW-Kreisrat Thomas Gneißl wandte ein, dass man den Stab vielleicht zu früh breche. „Es zeichnet sich nun doch ab, dass sich über kurz oder lang jede Gemeinde damit beschäftigen muss.“ Deswegen sollte man doch darüber nachdenken, dass der Landkreis die Kataster erstellen lässt. Das wäre günstiger als 26 einzelne für alle Kommunen. Gneißl fragte, „ob wir das heute final beschließen müssen“.



„Ja, das müssen wir, das verlangt die Regierung von Oberbayern“, sagte Bayerstorfer. Zwischen den Zeilen spielte er damit den Ball an die Grünen und deren Beschwerde bei der Regierung zurück. Grundsätzlich bestritt er aber, dass die Kataster nie im Ausschuss Thema gewesen seien. Den Vorwurf von Grünen-Kreisrätin Monika Wenger wies er zurück.



Ulla Dieckmann (SPD) sprach sich für die Kehrtwende aus – im Sinne der Kommunen. Bayerstorfer wies auf Nachfrage von Stephan Treffler (ÖDP) allerdings darauf hin, dass die Bürgermeister dies abgelehnt hätten. „Sie würden das als Bevormundung empfinden.“



Mehrheitlich war der Ausschuss der Auffassung, dass sich Hauseigentümer selbst über PV-Anlagen und Gründächer informieren sollten. Bayerstorfer stellte infrage, „ob das überhaupt unsere Aufgabe ist“. Wenger wies aber daraufhin, dass eine Bürger-Info in Wörth dazu viele neue Interessenten hervorgebracht habe. Auch Petra Bauernfeind (FW) sah eine gute Chance, die Hausbesitzer aufzuklären. Das Solarkataster fiel mit 4:9 Stimmen durch, das für Gründächer mit 3:10 Stimmen.