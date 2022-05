Stoppschild übersehen: 22 000 Euro Sachschaden bei Unfall

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag in Erding. Eine 58-jährige Autofahrerin hatte ein Stoppschild übersehen. (Symbolfoto)

Kreuzung Siglfinger Straße/Rennweg Erding

Ein Stoppschild übersehen hat am Samstag eine 58-jährige Autofahrerin. Ihr Fahrzeug kollidierte mit dem Auto eines 19-Jährigen.

Erding - Erheblicher Sachschaden ist bei einem Unfall am Samstag gegen 16.45 Uhr in Erding entstanden. Laut Polizei fuhr eine 58-Jährige aus dem Landkreis mit ihrem Auto auf der Siglfinger Straße in nördliche Fahrtrichtung. Zur gleichen Zeit war ein 19-Jähriger auf dem Rennweg in östliche Fahrtrichtung unterwegs.

An der Kreuzung Siglfinger Straße/Rennweg übersah die 58-Jährige das für sie geltende Stoppschild und kollidierte mit dem kreuzenden Auto des 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben 22 000 Euro.

