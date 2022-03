Nichts geht mehr nach Russland

Von: Raffael Scherer

Kein Kernmarkt ist Russland für den Erdinger Weißbräu, hier die Abfüllanlage. © Hans Moritz

Keine Geschäfte mehr mit Russland, da sind sich die Unternehmen im Landkreis einig.

Erding - „Wir führen seit Beginn des Krieges keine Lieferungen nach Russland durch“, erklärt etwa die Pressestelle vom Erdinger Weißbräu auf Nachfrage. Das Unternehmen hatte zuvor sein Bier seit 1998 auch dorthin exportiert.



Genauso stellt Ralph Bestgen, Geschäftsführer der Möbelherstellerfirma Himolla in Taufkirchen, klar: „Wir haben beschlossen, von dort keine Aufträge mehr anzunehmen und mit Russland vorerst keine Geschäfte mehr zu machen.“ In der Ukraine dagegen habe das Unternehmen weiterhin einen Geschäftspartner mit noch ausstehenden Aufträgen: „Der ist zur Zeit schwer zu erreichen, aber wir versuchen es für ihn so zu organisieren, wie es für ihn am besten passt“, so Bestgen – kostenlose Storno inbegriffen.



Gleichzeitig stelle seine Firma kostenlos 100 Matratzen für Feldbetten für ukrainische Flüchtlinge her und organisiere mit den eigenen Möbellastern bereits Transporte mit Hilfsgütern nach Osteuropa. Auch die Unterbringung von Flüchtlingen in Bestgens „Hotel am Hof“ werde bereits besprochen. „Wir stehen da wirklich hinter der Ukraine, das geht gar nicht, was da passiert“, stellt der Geschäftsführer klar.



Ebenso hat die Maschinenbaufirma Kraussmaffei Technologies in Oberding sowohl sämtliche Importe als auch Exporte nach Russland gestoppt, sagt Uli Pecher, Leiter der Unternehmenskommunikation, und stellt klar: „Wir sind nicht die, die den Panzer Leopard 2 bauen, das ist eine andere Firma.“ Anscheinend gab es bereits die eine oder andere Verwechslung mit dem Namensvetter Kraus-Maffei Wegmann.



Bereits vor dem Krieg in der Ukraine gab es bereits Probleme mit den Lieferketten und der Chipproduktion, sagt Pecher, diese werde nun durch Krieg und Sanktionen noch weiter verstärkt. Kurz gesagt werde die Wartezeit nun noch länger und die Produkte für alle teurer, erklärt er: „Nicht nur für uns, sondern für die gesamten Industrien, bei denen die Ukraine oder Russland etwas mit den Lieferketten zu tun hat“, sagt er und verweist darauf, dass die Ukraine ein bedeutender Standort für Kabelbäume sei, wichtig für die Autoindustrie.



Die durch die gestoppten Exporte entstehenden Umsatzeinbußen halten sich jedoch bisher im Rahmen: „Russland spielt vom Umsatz her eine eher geringere, kleinere Rolle“, so Pecher. Ähnlich beim Möbelhersteller Himolla: „Wir kommentieren keine Zahlen, aber es ist nicht so viel“, sagt dort Geschäftsführer Bestgen.



Und auch beim Weißbräu zähle Russland bisher nicht zum „Kernmarkt“ und habe dementsprechend keinen substanziellen Einfluss auf das Unternehmen, heißt es.



Laut Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger gibt es aufgrund der Sanktionen gegen Russland für die lokalen Unternehmen jedoch ein ganz anderes Sorgenkind als die wegfallenden Exporte: „Die bereits schon stark gestiegenen Energiepreise, die erwartungsgemäß noch weiter steigen werden, verteuern natürlich unsere Produktionspreise in einem zum Teil atemberaubenden Tempo“, erklärt er. Diese Erhöhungen kommen am Ende dann auch bei den Kunden an.



Das bestätigt Martin Brugger, Inhaber von „Martins Backstube“ in Dorfen: „Um eine Preiserhöhung Mitte des Jahres werden wir wohl nicht herumkommen.“ Er rechnet allein wegen der steigenden Energiekosten mit einer etwa fünfprozentigen Preiserhöhung für seine Backwaren.



Probleme mit Getreide-Lieferengpässen befürchtet Brugger dagegen vorerst nicht: „Unsere lokalen Bauern sind froh, wenn sie ihr Getreide weiterbringen“, erklärt er. Nächstes Jahr könne das unter Umständen zwar anders aussehen, aber für 2022 brauche er definitiv kein Getreide aus Russland. Ähnlich erklärt der Erdinger Weißbräu: „Das Braugetreide, das an die Mälzereien geliefert wird, stammt weder aus Russland noch aus der Ukraine.“

