Kommentar: Jammern hilft niemandem

Von: Hans Moritz

Hans Moritz, Redaktionsleiter des Erdinger/Dorfener Anzeiger. © Studio Mohr Erding

Die aktuelle Krise wird begleitet von einem vielstimmigem Wehklagen. Das hilft niemanden, sondern verschärft die Lage nur, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Keine Frage, wir leben in schwierigen Zeiten, vielleicht sogar wirklich in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Alle wissen das, alle sind davon betroffen. Aber mal ehrlich: Wer von uns muss sich derzeit wirklich schon über Gebühr einschränken?



Umso ärgerlicher ist es, dass wir ständig zu hören bekommen, wie schlimm alles ist. Klagelieder haben in der Regel keine schöne Melodie. Was vor allem Wirtschaftsverbände in diesen Wochen von sich geben, hört sich wie ein Geigenschüler nach den ersten drei Unterrichtsstunden an.



Was wollen die Funktionäre erreichen? Dass sie mehr Geld vom Staat bekommen? Dass sie stärker wahrgenommen werden? Oder wollen sie nur ihrer Klientel gefallen?



Wer ständig lamentiert, droht eine Kettenreaktion in Gang zu setzen: Die Stimmung in der Gesellschaft wird noch schlechter, Angst und Verdruss größer. Das wiederum führt dazu, dass sich die Menschen erst recht zurückhalten und in Verzicht üben – nach dem Motto: Wer weiß, was noch alles kommt. Das Ergebnis: Die Wirtschaft leidet noch stärker.



Besonders schräg klingt so manches Klagelied, wenn man Studien liest, dass es gar nicht so wenige Branchen gibt, die Stimmung und Inflation nutzen, die Preise über das wirklich Notwendige hinaus in die Höhe zu treiben. Dass etwa die Preise für Brennholz und Pellets aktuell so in die Höhe schnellen, liegt sicher nicht an den paar Menschen, die sich nun einen Holzofen einbauen lassen. Nein, das ist ein angenehmer, aber eben nicht sozialer Mitnahmeeffekt.



Im Moment sieht es so aus, als würden wir einigermaßen gut durch den Winter kommen. Die Arbeitslosigkeit ist stabil niedrig. Wir leben in Frieden und überwiegend in Wohlstand. Es würde allen besser gehen, sich öfter darüber zu freuen. Das bewahrt auch den Blick auf diejenigen, die unter der Krise wirklich zu leiden haben.

ham