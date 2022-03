Kriminalität geht deutlich zurück

Viele Einsätze bescherten die Corona-Regeln der Polizei, so wie hier im Erdinger Stadtpark während der Ansammlungsverbote. © Hans Moritz

Im Landkreis Erding sind im vergangenen Jahr 3624 Straftaten begangen worden. Das sind knapp 17 Prozent weniger als im ersten Corona-Jahr 2020.

Erding/Ingolstadt - Insgesamt beobachtet die Polizei seit Jahren einen Rückgang. Von zehn Vergehen konnten zuletzt sieben aufgeklärt werden. Diese Zahlen nannte am Dienstag der Ingolstädter Polizeipräsident Günther Gietl bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2021.



Im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurden im Vorjahr 52 538 Straftaten zur Anzeige gebracht. 2012 waren es noch 64 515 gewesen. Allein binnen eines Jahres bedeutet das einen Rückgang um 12,8 Prozent. Auf 100 000 Einwohner waren es 3324 Delikte.



Die Einsatzzentrale berichtet von knapp 154 000 Notrufen, sie habe knapp 180 000 Einsätze koordiniert. Um Gefahren abzuwehren, wurden 106 Handys geordnet. Bemerkenswerte Fußnote der Kriminalstatistik: Binnen eines Jahres wurden fast 6000 Autos abgeschleppt.



Die Polizei vermeldet insgesamt knapp 12 000 Kriminalitätsopfer, darunter je rund 900 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.



Auffällig ist der deutliche Anstieg bei den Sexualstraftaten, die seit 2012 von 598 auf 1873 gestiegen sind. Dieser Sprung ist maßgeblich auf eine Gesetzesverschärfung vor fünf Jahren zurückzuführen. Sexuelle Beleidigungen werden mittlerweile als Straftaten verfolgt – und auch stärker bestraft. Darunter fällt auch der Versand von kinder- und jugendpornografischen Dateien per WhatsApp & Co.. Bekanntlich haben zuletzt am Amtsgericht Erding zahlreiche Prozesse dazu stattgefunden.



Auch Straftaten im Internet werden mehr. Im Zehn-Jahresvergleich nahmen die Fälle von Internet-Kriminalität präsidiumsweit von 2236 auf 4275 zu, beim Internet-Betrug waren es 2217 Fälle (2012: 1342). Vor allem während der Pandemie wuchs der Online-Handel stark.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, „dass das Verfolgungsrisiko steigt“, so der Präsident. Digitale Spuren würden verstärkt nachverfolgt, die Polizei verfüge über die entsprechenden Mittel. Wer ins Visier der Fahnder gerate, müsse mit Hausdurchsuchung, Sicherstellung von Tablets, Smartphones & Co. sowie deren Auswertung rechnen. Zudem schalte die Polizei immer die Staatsanwaltschaft ein.



Straftaten, die von jeher im Fokus der Öffentlichkeit stehen, sind Wohnungseinbrüche. Im Bereich des Ingolstädter Präsidiums waren es 271 mit einem Gesamtschaden von 1,5 Millionen Euro. Es ist der niedrigste Wert seit zehn Jahren.



Zugenommen haben dagegen die Drogendelikte: 2012 waren es 3446, im Vorjahr 4861. Die Fahnder hatten es aber vor allem mit geringen Mengen zu tun, in den allermeisten Fällen handelte es sich um Cannabis.



Viel zu tun hatten die Beamten auch bei der Überwachung der Corona-Regeln. 3400 Mal wurde wegen Verstößen gegen die Verbote von Menschen-Ansammlungen ermittelt, hinzu kamen 2200 Verstöße gegen die Ausgangssperre, 1700 gegen die Maskenpflicht und 200 gegen Ansammlungsverbote. Fast alle Delikte entfielen auf das erste Halbjahr 2021.



Der Anteil der Strafverfolgungen gegen Ausländer lag bei 35,2 Prozent, 64,8 Prozent der Tatverdächtigen hatten einen deutschen Pass.



Der Staatsschutz der Kripo Erding berichtet aus den Kreisen Erding, Ebersberg und Freising von neun politisch motivierten Straftaten aus dem linken Spektrum (2020: 6), aus dem rechten waren es deutlich mehr, nämlich 67 (75). Delikte mit religiösen Motiven gab es keine (2).

