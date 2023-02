Betrügerin erbeutet fünfstelligen Betrag

Von: Hans Moritz

Schon wieder ist ein Rentner am Telefon um sein Erspartes gebracht worden. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

An Warnungen mangelt es nicht, und dennoch werden immer wieder vorwiegend ältere Menschen Opfer von Trickbetrügern, die sich als falsche Polizisten oder vom Schicksal gebeutelte Enkel ausgeben.

Erding - Jüngstes Opfer dieser Schockanrufe ist ein Rentner aus Pretzen (Stadt Erding). Unbekannten gelang es, dem Mann einen fünfstelligen Bargeldbetrag abzunehmen. Die Kripo Erding ermittelt.



Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord teilt mit, dass der Unbekannte am Dienstag angerufen und erklärt habe, die Enkelin des Rentners habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsse der Rentner eine Kaution hinterlegen. Aufgrund der offensichtlich geschickten Gesprächsführung willigte der Pretzener ein, sodass es schließlich gegen 16.30 Uhr vor seinem Anwesen zur Übergabe von Bargeld in mittlerer fünfstelliger Höhe kam. „Danach entfernte sich die bislang unbekannte Abholerin in unbekannte Richtung“, schreibt das Präsidium. Gefahndet wird nun nach einer etwa 1,60 bis 1,65 Meter großen, kräftigen Frau. Aufgrund der Dämmerung liegt keine genauere Beschreibung vor. Hinweise erbittet die Kripo Erding unter Tel. (0 81 22) 96 80.



Den Fall nimmt die Polizei erneut zum Anlass, vor Trickbetrügern zu warnen. Im Zweifel sollte man einfach auflegen. Auf keinen Fall dürfe man Bargeld oder andere Wertgegenstände aushändigen und sollte die Polizei unter der Notrufnummer 110 anrufen. ham