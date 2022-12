Taxler bewahrt Rentner-Paar vor dem Ruin

Von: Hans Moritz

Prämie für couragiertes Handeln: Der Taxiunternehmer Aytekin Karakazik (2. v. r.) und seine Lebensgefährtin Sabrina Mayrhofer (2. v. l.) wurden von Erdings Kripochef, Kriminaldirektor Thomas Weber (r.), und der Leiterin des Kommissariats 3, der Ersten Kriminalhauptkommissarin Doris Ortanderl (l.), ausgezeichnet. © Polizei

Aytekin Karakazik fährt seit 22 Jahren Taxi, seit 2002 ist er Taxi-Unternehmer. Doch diese Fahrt im Februar 2022 wird er nicht vergessen.

Erding - Durch sein umsichtiges und couragiertes Verhalten und das seiner Lebensgefährtin Sabrina Mayrhofer bewahrten die beiden ein betagtes Ehepaar vor dem Ruin – und brachten gleich zwei falsche Polizisten hinter Gitter. Nun, zehn Monate später, wurden der Inhaber von „Taxi Tekin“ mit Sitz in Erding und Mayrhofer von der Kripo dafür belobigt. Kriminaldirektor Thomas Weber, Chef der Kriminalpolizeiinspektion Erding, und die Erste Kriminalhauptkommissarin Doris Ortanderl, Leiterin des Kommissariats 3, dankten ihnen und übergaben eine Geldzuwendung.



Karakazik weiß noch genau, wie sich der Tag im Februar abgespielt hat. „Ich war gerade auf dem Weg von unserem Zuhause in Dorfen nach Erding“, erzählt der 44-Jährige. Auf halber Strecke erhielt der frischgebackene Vater den Funkspruch der Taxizentrale in Erding, er solle ein älteres Ehepaar von dessen Heimatort im östlichen Landkreis nach München fahren, dort warten und die Herrschaften dann wieder zurückbringen.



Für Karakazik eine Routinetour. Doch er merkte alsbald: Hier stimmt was nicht. „Ein Mann gab sich als Enkel aus und sagte, Geld spiele bei der Fahrt keine Rolle.“ Das sei ungewöhnlich, berichtet der Unternehmer, „denn gerade bei längeren Fahrten fragen die Gäste eigentlich immer, was es kostet“.



Und noch etwas ließ ihn stutzig werden: Der Auftraggeber nannte seinen Namen nicht „Ich habe ihn angerufen, aber er ist nicht drangegangen. Erst auf eine WhatsApp von mir hat er reagiert und mir die Adresse genannt. Auf meine Frage, warum er nicht als Telefon gehe, hat er mir geschrieben, er sei in seiner Firma, da sei nur Internettelefonie möglich.“ Auch darüber wunderte er sich.



Karakazik nahm das Ehepaar in den Vormittagsstunden auf und fuhr es nach München. Dabei verstärkte sich bei ihm der Eindruck: Hier muss etwas faul sein. „Die ganze Fahrt herrschte Schweigen. Normal redet immer einer“, berichtet der 44-Jährige aus über zwei Jahrzehnten Berufserfahrung. Er wusste nur: Es sollte zu einer Filiale der Deutschen Bank in München gehen. „Ich habe schon viel über die Masche mit falschen Polizisten und Enkeltrickbetrügern gehört, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sich hier gerade einer anbahnt.“ Damit bewies er fast schon kriminalistisches Gespür, wie sich herausstellen sollte.



Karakazik wollte auf Nummer sicher gehen. Ohne dass es seine Fahrgäste bemerkten, verständigte er seine Lebensgefährtin, die 35 Jahre alte Erzieherin Sabrina Mayrhofer. „Ich habe sie irgendwann gebeten, vorsorglich die Polizei zu verständigen, hatte aber auch Zweifel, ob ich damit nicht übers Ziel hinausschieße.“ Dass er richtig gehandelt hat, bestätigten ihm die Beamten später.



Mayrhofer rief bei der Dorfener Polizei an, die informierte ihre Münchner Kollegen. Als das Taxi vor der Bankfiliale vorfuhr, hatten sich Kriminalbeamte nicht nur in der Bank postiert, sondern auch davor.



Ehe die Betrüger fette Beute machen konnten, klickten die Handschellen. Der Schaden wäre enorm gewesen. Denn die Täter hatten es nicht nur auf eine hohe Summe Bargeld abgesehen, sondern um ein Haar auch mehrere Kilogramm Gold erbeutet, die die Rentner in der Bank deponiert hatten.



Doch wie war es überhaupt so weit gekommen? Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord rekonstruiert den Fall, der sich immer wieder so oder so ähnlich abspielt: Dem Ehepaar war vorgegaukelt worden, dass es in der Nachbarschaft zu einem Raubüberfall gekommen sei, bei dem die flüchtigen Täter am Tatort einen Zettel mit der Adresse des Ehepaars verloren hätten. Deshalb sei mit einem Einbruch bei den Geschädigten zu rechnen. Sämtliche Wertgegenstände müssten von der Polizei nun in Sicherheit gebracht werden.



Das Ehepaar wäre nicht das erste Opfer gewesen. Das Präsidium berichtet, dass die weiteren Ermittlungen ergeben hätten, dass beide Täter zuvor mehrere Abholungen bei Opfern so genannter Callcenter-Betrüger vorgenommen hätten. So konnte bei einem der Tatverdächtigen unter anderem eine fünfstellige Summe Bargeld aus einer vorherigen Abzocke sichergestellt werden. Ein Richter ordnete für beide Männer Untersuchungshaft an, in der sie sich seit Februar befinden, bis ihnen der Prozess gemacht wird.



Karakazik und Mayrhofer freuen sich, ein älteres Ehepaar davor bewahrt zu haben, nahezu ihr gesamtes Vermögen zu verlieren. Es macht sie, gibt der 44-Jährige, zu, stolz, „dass sich die Polizei gleich dreimal bei uns bedankt hat“. Was ihn hingegen traurig stimmt: „Von dem Ehepaar habe ich nie wieder was gehört. Ich meine, die beiden hätten sich schon noch mal bei uns melden können.“ Über die Belobigung freut sich die kleine Familie, „aber wichtiger ist uns, dass wir helfen konnten“.

Das rät die Kripo: Zuletzt häufen sich Delikte, bei denen sich Betrüger als falsche Polizisten ausgeben. Die Kripo rät, niemals Angaben zu Vermögen oder Bargeldbesitz zu geben. Keinesfalls dürften Unbekannten Wertgegenstände übergeben werden.



Teilweise rufen die Ganoven mit der 110 im Display an. Die echte Polizei meldet sich aber niemals unter der Notrufnummer. Im Zweifel sollte man auflegen und selbst den Notruf wählen. Achtung: Niemals die Rückruftaste wählen, denn dann landet man wieder bei den Tätern.



Es ist absolut unüblich, dass die Polizei nach Überfällen oder Einbrüchen die Nachbarschaft abklopft, um Wertbesitz einzusammeln.



Ebenso eine rein kriminelle Masche ist es, nach angeblichen Unfällen oder Straftaten Angehörige eine Kaution zahlen zu lassen. Im Zweifel gilt: die 110 wählen. ham