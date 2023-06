Lebensgefährlicher Angriff: Mann in Haft

Von: Hans Moritz

Teilen

Einsatz in Bergham: Dort spielten sich blutige Szenen ab. Es gab eine Festnahme und einen Schwerverletzten (Symbolbild). © Dominik Götz fib Foto

Nach einer blutigen Attacke ermittelt die Kripo Erding in Bergham (Stadt Erding). Dort ist in einer Arbeiterunterkunft am Donnerstagabend die Gewalt eskaliert, teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit.

Erding - Das Anwesen befindet sich an der Schlossstraße unweit der Abzweigung ins Gewerbegebiet Aufhausen. Dort hielten sich zur Tatzeit unter anderem zwei 48 und 33 Jahre alte Männer auf, dem Vernehmen nach Rumänen. Sie müssen miteinander in Streit geraten sein. In dessen Folge soll der Ältere seinem Kontrahenten gegen 23 Uhr mit einem scharfkantigen Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Angeblich kannten sich beide Männer nur flüchtig Das Opfer erlitt laut Präsidium „erhebliche Schnittverletzungen“. Von Lebensgefahr ist aber nicht die Rede. Der Rettungsdienst lieferte ihn ins Krankenhaus ein. Der Tatverdächtige konnte von der Polizei noch vor Ort festgenommen werden. Er wurde am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ermittelt wird wegen versuchten Totschlags. ham