Häuslebauer verlässt der Mut

Von: Hans Moritz

Teilen

Aufgeben müssen etliche Familien ihren Traum vom eigenen Heim – zu teuer. © IG BAU

Die Weltkrise schlägt aufs heimische Handwerk durch. Vor allem die Baubranche steht vor lange nicht dagewesenen Herausforderungen.

Erding - Im Landkreis Erding gibt es derzeit rund 62 300 Wohnungen. Sie nehmen gut 6,8 Millionen Quadratmeter ein. Das hat das Pestel-Institut im Auftrag der Industriegewerkschaft IG BAU ermittelt. Sie sorgt sich, dass aufgrund der Krise und der drohenden Rezession der Fortschritt am Wohnungsmarkt erlahmt. Dafür gibt es erste deutliche Hinweise, wie eine Umfrage unserer Zeitung am Wochenende ergab.



Steigende Zinsen und explodierende Preise auf dem Baustoffmarkt veranlassen die ersten Häuslebauer, den Traum vom Eigenheim (vorerst) zu begraben. Viele Kostenpläne waren aufgrund der horrenden Grundstückspreise ohnehin auf Kante genäht. Nun üben sich aber auch diejenigen in Zurückhaltung, die über Grund verfügen. Die Preise stagnieren erstmals seit Jahren.



„Gerade von Firmen, die vor allem kleinere, private Bauprojekte für den Eigenbedarf realisieren, hören wir, dass die Auftragslage spürbar zurückgeht“, berichtet Kreishandwerksmeister Rudolf Waxenberger. „Das betrifft nicht nur die Baugeschäfte, sondern auch andere Handwerke, etwa Zimmerer und Schreiner.“ Die größeren Bauvorhaben, vor allem am Poststadl in Erding, indes würden fortgesetzt. Waxenberger, Inhaber einer Baufirma in Altenerding, hat den Rückzug selbst schon kennenlernen müssen. „Etliche Bauherren geraten in den Strudel steigender Zinsen.“



Im Bauamt der Stadt Erding ist die Krise noch nicht angekommen. „Wir bemerken noch keinen Rückgang bei den Baugenehmigungen“, berichtet Oberbürgermeister Max Gotz. Am morgigen Dienstag werde er dem Bauausschuss wieder eine ganze Latte an Genehmigungen vorlegen. „Allerdings habe ich auch schon gehört, dass viele Familien in diesen Zeiten jetzt erst mal nicht bauen wollen oder können“, sagt Gotz. Und eine Baugenehmigung per se heiße nicht automatisch, dass ein Projekt auch realisiert wird. Immerhin: Sie gilt einige Jahre. Gotz’ Erfahrung: „Viele haben die Corona-Krise für Um- und Anbauten genutzt.“ Diese Vorhaben hielten bis heute an.



„Wir spüren verschiedene Facetten“, berichtet der Erdinger Immobilienmakler Florian Brandhuber. „Die Immobilienpreise stagnieren nicht nur wegen der Zinsen und der Inflation, sondern auch wegen der allgemeinen Verunsicherung ob der Weltlage und der extrem gestiegenen Energiepreise.“ In dieser Zeit „wollen viele nicht die vermutlich wichtigste Entscheidung ihres Lebens treffen, den Kauf einer Immobilie“. Die Zinsen schlössen zusätzliche Bevölkerungsschichten vom Immobilienkauf aus, analysiert Brandhuber. „Aber die, die Geld haben, kaufen weiterhin – allerdings nur teure Häuser in guten Lagen mit guten Grundrissen.“ Es gebe immer noch viele Menschen, die aus ganz Europa in den Raum München ziehen wollen.

Michael Utschneider, Vorstandsmitglied der Sparkasse, sagt: „Seit drei Monaten spüren wir eine Zurückhaltung.“ Nachteilig wirke sich zudem das Förder-Wirr-Warr und der Wegfall von Förderdarlehen für Sanierungs- und Bauwillige aus. „Am schwersten wiegt die Verunsicherung. Die Planbarkeit geht verloren“, so Utschneider.

Aufgrund der schwierigen Lage appelliert die IG Bau an die Vermieter, jetzt nicht auch noch an der Mietschraube zu drehen. „Das heizt die Inflation weiter an“, warnt Bezirksvorsitzender Harald Wulf. Er spricht von einer drohenden „Mietkeule“.



Umso wichtiger sei es jetzt, nicht mehr benötigte Gewerbeimmobilien in Wohnraum umzuwandeln. Dies sei oft die günstigere Variante. Die IG ruft dazu auch Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften auf. Auch Aufstockungen könnten zu mehr Wohnraum führen, der dringend notwendig sei. ham