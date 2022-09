Inflation frisst 57 Millionen Euro

Von: Hans Moritz

Inflation ist, wenn das Geld plötzlich weniger wert ist. Im Moment ist sie besonders stark. © NGG Oberbayern

Der Krieg in der Ukraine mit dramatisch steigenden Energiepreisen heizt die Inflation an - mit besorgniserregenden Folgen.

Erding - Im August lag die Teuerungsrate bei 7,9 Prozent, drei Punkte mehr als kurz vor dem Überfall Russlands im Februar. Das hat dramatische Folgen für die Haushalte im Kreis Erding.



Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) geht davon aus, dass allein in der Region 57,1 Millionen Euro Kaufkraft verloren gehen und beruft sich dabei auf Zahlen des Pestel-Instituts aus Hannover.



Was den Wert noch dramatischer macht: Die Rekord-Inflation bedroht vor allem die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen – also breite Bevölkerungsschichten. „In den knapp 20 000 Haushalten, in denen im Kreis Erding Alleinerziehende und Singles mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 2000 Euro leben, belaufen sich die hochgerechneten Kaufkraftverluste – vom Heizen bis zum Einkauf im Supermarkt – bis Jahresende auf 12,2 Millionen Euro“, heißt es in einer Mitteilung der NGG.



Deren Regionalgeschäftsführer Manuel Halbmeier spricht von „alarmierenden Zahlen“. Durch die Preissteigerungen drohten „soziale Verwerfungen, wenn die Politik nicht durch weitere, gezielte Entlastungen gegensteuert“. Alle, die keine Spitzenverdiener sind, müssten „jetzt jeden Cent zweimal umdrehen“.



Das Problematische: Die Bürger können durch ein verändertes Konsumverhaltung den Preisanstieg nicht umgehen. Laut Pestel-Institut sind nämlich die Lebensmittelpreise ein besonderer Inflationstreiber: „Der durchschnittliche Haushalt im Kreis Erding hatte“, heißt es in der Mitteilung der Gewerkschaft, „in der ersten Jahreshälfte allein bei Nahrungsmitteln eine Zusatzbelastung von 37 Euro im Monat zu tragen. Die Mehrausgaben für Energie beliefen sich auf monatlich 33 Euro, Mobilität verteuerte sich um neun Euro.“ Deshalb fordert Halbmeier einen Energiepreisdeckel, „um Privathaushalte vor explodierenden Kosten für Gas und Strom zu schützen“.



Der NGG brennt das Thema deshalb auf den Nägeln, weil viele ihrer Mitglieder in diesen Branchen arbeiten und stark betroffen sind. Der Geschäftsführer erwähnt zwar die „kräftigen Lohnerhöhungen“. Die würden jedoch von der Inflation aufgefressen. Das gelte auch für Rentner, Studenten und Arbeitslose. ham