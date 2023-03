Kröten auf riskanter Wanderschaft

Von: Hans Moritz

Amphibienzäune gehören jetzt wieder zum Straßenbild. © BN Erding

Der Winter zieht sich zurück, mit den steigenden Temperaturen kommen auch die Amphibien buchstäblich wieder in Bewegung.

Erding - Und das müssen auch die Aktiven vom Bund Naturschutz Erding (BN). Denn wenn Frösche und Kröten zu ihren Laichgebieten ziehen, machen sie vor Straßen nicht Halt. Doch dort lauert oft ihr Tod.

Der BN ist deshalb nun dabei, wieder Amphibienschutzzäune an den Straßenrändern zu errichten. Die Ehrenamtlichen sammeln die Tiere dahinter auf und tragen sie auf die andere Straßenseite. Allein in Langengeisling seien es in den vergangenen Jahren im Schnitt 500 bis 1000. Bayernweit werde rund einer halben Million Tieren auf diese Weise das Leben gerettet, teilt der BN in einer Presseerklärung mit. Zäune gibt es laut Kreisgeschäftsführerin Sabine Lanzner nicht nur in Erding, sondern auch in Wörth und Fraunberg.



Etwa 30 ehrenamtliche Helfer betreuen über acht bis zehn Wochen lang die Übergänge. Im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise etwa 850 Erdkröten und andere Amphibienarten vor dem Tod auf den Straßen bewahrt werden. In 2021 waren es 800, in 2020 950 Tiere, bilanziert Lanzner.



BN-Kreisvorsitzende Gabriele Betzmeir hofft, „dass sich auch in Zukunft noch viele Helfer finden“ – auch jüngere, die eines Tages das Ehrenamt der Älteren übernehmen.



Eines bereitet dem BN Sorge: Sie sehen immer weniger Amphibien – auch ein Resultat des Klimawandels mit immer trockeneren Böden, die Gift sind für die Tiere. ham