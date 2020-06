Polizei schreitet bei Schulfeier ein

Zum zweiten Mal mussten die Sicherheitsbehörden einschreiten, weil Schüler nach bestandener Prüfungen am Kronthaler Weiher derart ausgiebig feierten, dass die Corona-Abstandsregeln in Vergessenheit gerieten.

Erding -150 FOS/BOS-Schüler wollten am Dienstagnachmittag das Ende ihrer Abschlussprüfungen feiern. Zeitweise ging es am Kronthaler Weiher derart dicht gedrängt zu, dass Polizei und Ordnungsamt anrücken mussten, denn die Corona-Abstandsregeln wurde nicht eingehalten. Die Schüler wurden aufgefordert, klassenweise getrennt Party zu machen. Auch die Musik war zu laut. Gegen 19.30 Uhr rückte die Polizei noch einmal aus, weil am Weiher 100 Personen dicht an dicht feierten. Sie wurden zum Gehen aufgefordert. ham