„Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen“

Teilen

Mit Fahnen und Schildern bekundeten am Sonntagnachmittag schätzungsweise knapp 400 Bürger ihre Solidarität mit der Ukraine auf dem Erdinger Schrannenplatz, am Mikrofon ist OB Max Gotz (r.) zu sehen. © Vroni Vogel

Erding - Fast 400 Menschen bekunden am Sonntagnachmittag auf dem Erdinger Schrannenplatz ihre Solidarität mit der Ukraine.

Mit bewegenden Solidaritätskundgebungen für die Ukraine, initiiert von der Grünen Jugend, fand am Sonntagnachmittag eine Demonstration mit geschätzt knapp 400 Teilnehmern auf dem Schrannenplatz statt. Vertreter der Grünen Jugend, der Jusos, der Jungen Union, der Julis, der Volt-Partei und der Linken verurteilten den Angriffskrieg von Wladimir Putin aufs Schärfste.

Erdings Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) sprach in seinem Grußwort von einem „klaren, wichtigen Signal gegen Kriegshetze“ und fand unter dem Applaus der Zuhörerschaft auch deutliche Worte für die abwesenden Montagsspaziergänger, die glauben würden, für die Freiheit unterwegs zu sein: „Heute hätten sie ein Zeichen setzen können.“ Man müsse „in dieser furchtbaren Situation“ zusammenhalten.

Hauptorganisatorin Laetitia Wegmann von der Grünen Jugend betonte: „Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen.“ Diktator Putin führe einen Krieg gegen die Demokratie, breche internationales Recht und müsse dafür zur Verantwortung gezogen werden.

Solidarisches Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine und der russischen Zivilbevölkerung, die Forderung nach scharfen Sanktionen des Westens, Aufrufe zu Spenden und tatkräftige Unterstützung der Flüchtenden, aber auch die Angst vor einem Dritten Weltkrieg mit dem Einsatz nuklearer Waffen wurden in den Reden der jungen Leute thematisiert.

Eine 36-jährige Ukrainerin, die 2009 nach Deutschland gekommen ist, hier studierte und in Erding lebt, äußerte im Gespräch mit unserer Zeitung ihre Sorge um ihre Großeltern, ihre Eltern und ihren 27-jährigen Bruder. Die Oma könne kaum laufen, ihre Familie harre in der Westukraine aus. „Ich hoffe, dass es bald eine Lösung und wieder Frieden gibt“, sagte sie. Um 18 Uhr läuteten aus Solidarität die Kirchenglocken in Erding. VRONI VOGEL