Kommentar: Jeder blamiert sich so gut es geht

Die Parteien ein Jahr vor der Landtagswahl

Von Hans Moritz schließen

Die Parteien beginnen sich für die Landtagswahl in einem Jahr zu rüsten. Die Performance ist noch stark verbesserungsfähig, meint Redaktionsleiter Hans Moritz in seinem Kommentar zum Wochenende.

Es gibt eine lustige Postkarte, auf der zu lesen ist: „Kannste so machen, sieht halt scheiße aus.“ Dieser Spruch passt zur Erdinger SPD. Nur, dass es da nicht mehr lustig ist. Wie kann man sich bloß so verzwergen, indem man als Mini-Partei mitten in den Sommerferien zu einer Mitgliederversammlung einlädt, zu der dann prompt kein einziger der ohnehin nur drei Stadträte erscheint? Mag sein, dass es lediglich um die Wahl von Delegierten ging, die einen Kandidaten für die Landtagswahl in einem Jahr auf den Schild heben sollen. Doch selbst bei solchen Formalitäten sollte man nicht so armselig wie ein gerupftes Huhn daherkommen. Hinzu kommt, dass einem selbst mit viel Fantasie kein halbwegs prominenter Genosse einfällt, mit dem es die SPD im Stimmkreis Erding gegen Ulrike Scharf von der CSU aufnehmen könnte.



Was dem Ortsverein zur Wahl einfällt, verheißt einen nicht gerade spannenden Wahlkampf: Gesundheitswesen, Bildung, Erziehung, Pflege und Mobilität. Würde die SPD für jeden dieser Allgemeinplätze fünf Euro ins Phrasenschwein werfen müssen, wäre sie morgen pleite. Fällt dem neuen Ortsvorstand um Leon Kozica und Melanie Schäfer nichts zum Stimmkreis Erding ein? Die Region befindet sich im Spannungsfeld eines wieder erstarkenden Flughafens und einer unvermindert expandierenden Landeshauptstadt mit (zu) viel Verkehr.



Die Grünen haben diese Woche Unterschriften gesammelt für das Fahrrad-Volksbegehren – und damit gezeigt, dass sie lieber Symbol- als Realpolitik betreiben. Der Fahrradanteil am Gesamtverkehr soll bis 2030 von elf auf 25 Prozent steigen. In den kommenden Jahren müssten in Bayern also Hunderte Kilometer neue Radwege gebaut werden. Klingt gut, ist aber halt ziemlich unrealistisch. Die Initiatoren vermitteln den Eindruck, Kommunen und Stadt wollten keine Radwege bauen. Die Realität sieht anders aus: Vielerorts können sie es nicht – weil Grundeigentümer nicht mitspielen. Prompt fordern die Grünen: Dann muss man halt enteignen. Ja, so kann man politisch mit dem Eigentum anderer auch umgehen.



Die CSU geht voll ins Risiko. Am Montag kommt Ministerpräsident Markus Söder nach Erding. Ob das eine so gute Idee für die Wahlkämpfer vor Ort ist? Viele haben Söders repressive Corona-Politik mit ihren immensen Schäden nicht zuletzt für Kinder und Familien noch gut in schlechter Erinnerung. Und immer mehr Bürger erkennen, dass es Söder ist, dem wir das drohende bayerische Energiedebakel zu verdanken haben. Er trieb 2011 nach Fukushima gemeinsam mit Horst Seehofer die Kanzlerin in den sofortigen Atomausstieg, anstatt Angela Merkels Idee einer Bedenkzeit aufzugreifen. Danach setzte Söder Seehofers populistische Politik fort, aus optischen Gründen Windkraft und neue Überland-Stromtrassen zu torpedieren. Der CSU ist ein volles Bierzelt sicher. Nur sollte sie nicht dem Glauben erliegen, dass das alles Fans sein werden.

