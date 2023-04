Die Qual der Wahl: Die Kandidaten in der Übersicht

Das ist das Ziel: das Maximilianeum, Sitz des Bayerischen Landtags. © Axel Haesler

In einem halben Jahr wird gewählt. Das sind die Kandidaten aus dem Stimmkreis Erding:

Erding - An der CSU kommt man in Bayern nicht vorbei – ebenso wenig im Landkreis Erding. Von 1966 bis 2008 regierte die Partei in München alleine. Seit 2018 brauchen die Schwarzen die Freien Wähler als Koalitionspartner. Auch nach der Landtagswahl am 8. Oktober 2023 wird eine Zweckehe wohl nötig sein. Bei den Direktmandaten hat die CSU traditionell eine Übermacht, im Kreis Erding wäre etwas anderes als der Sieg von Sozialministerin Ulrike Scharf unrealistisch. Doch einer ihrer Erststimmen-Konkurrenten hat ebenfalls gute Chancen auf einen Landtagssitz: Martin Huber von der AfD.



Scharf ist bereits zwei Wahlperioden lang die Heimatabgeordnete im Landtag und war davor schon von 2006 bis 2008 Abgeordnete. 2018 holte die CSU-Politikerin 37,9 Prozent der Erststimmen, 2013 waren es noch 49,8 Prozent. Einer ihrer Konkurrenten war damals Martin Huber, als Kandidat der Republikaner gewann er am Ende nur 3,5 Prozent der Stimmen.



Martin Hubers Chance über die AfD-Liste



Die AfD hat heute insgesamt größeren Zuspruch als die Rechtspopulisten früherer Tage. Platz sechs der oberbayerischen AfD-Liste könnte ihm den Einzug ins Maximilianeum bringen. Garantiert ist das aber nicht, das hat die Wahl 2018 gezeigt: Damals war er auch Direktkandidat (schnitt mit 11,4 Prozent als Vierter ab) und auf Listenplatz sechs. Ebenso viele oberbayerische AfD-Politiker zogen in den Landtag ein, andere schoben sich aber an Huber vorbei. Das wünscht sich der langjährige Kreis- und Gemeinderat in Taufkirchen (62) heuer anders.



Ministeramt wackelt mehr als Landtagssitz



Für Ulrike Scharf wird die Landtagswahl auf höherer Ebene spannend werden. Ihren Heimatwahlkreis wird sie wohl verteidigen können, aber auch ihr Amt als Sozialministerin, das sie seit 2022 innehat? Das Kabinett wird in jedem Fall gewaltig durchgeschüttelt. Schon einmal hat die heute 55-Jährige aus Maria Thalheim einen Chefsessel räumen müssen: im Umweltministerium, das sie 2014 bis 2018 geführt hat.



Polit-Jugend und



ein alter Bekannter



Die weiteren Landtagsdirektkandidaten können nicht mit so viel politischer Erfahrung punkten. Laetitia Wegmann war bei ihrer Nominierung im Oktober gerade einmal 19 Jahre alt, einem Kommunalparlament gehört die FSJlerin aus Taufkirchen bisher ebenso wenig an wie Benedikt Klingbeil. Der SDP-Bewerber aus Erding ist sogar noch ein Jahr jünger.



Der FW-Kandidat Sven Krage ist seit 2020 Stadtrat und 3. Bürgermeister in Dorfen. Als Ortsvorsitzender hat er die Überparteiliche Wählergemeinschaft in die FW-Familie geführt. Nun kandidiert der 52-Jährige für die Freien Wähler. Anne Connelly ist seit 2022 neu im Erdinger Stadtrat und nun FDP-Landtagskandidatin. Schon lange ein bekannter Name in der Erdinger Kommunalpolitik ist dagegen Wolfgang Reiter, auch wenn er einige Jahre pausiert hat. Seit 2020 ist der 59-jährige Erdinger wieder für die ÖDP im Kreistag und will nun bei der Landtagswahl Stimmen für die Ökodemokraten sammeln.



Für die Bayernpartei tritt Simone Binder an, für die Linke Nicola Schmidt-Kursch aus Erding und Alexandra Motschmann für die Basis.



Gotz will



Hofstetter beerben



Bei den Direktkandidaten für den Bezirkstag ist CSU-Bewerber Max Gotz der profilierteste Bewerber – allerdings nicht in der Bürgervertretung, für die er hier antritt. Denn der 59-Jährige ist zwar Oberbürgermeister von Erding und langjähriger Kreisrat. Der Bezirkstag ist dagegen Neuland für ihn. Dort will er Franz Hofstetter beerben, der nicht mehr antritt.



Bereits Mitglied des Bezirkstags ist dagegen Maria Grasser aus Isen. Als FW-Direktkandidatin hatte sie Hofstetter 2018 16,5 Prozent der Stimmen abgenommen und zog dann noch über die Liste ein. Mit Listenplatz 7 könnte das für die FW-Kreisrätin auch heuer das Ticket in den Bezirkstag sein.



Dem Erdinger Stadtrat gehören sowohl die Bezirkstagskandidatin der Grünen, Cornelia Ermeier (52), als auch SPD-Bewerber Alexander Gutwill (44) an. Im Kreistag engagiert sich die Wartenbergerin Rosi Neumeier-Korn (41), die für die FDP antritt. Weitere Direktkandidaten sind Manuela Schulz (AfD), Florian Baum (Linke), Felix Mayr (ÖDP), Andreas Zimmer (Bayernpartei) und Ulrich Peitsmeier (Basis).

