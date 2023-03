Tochter gequält: Mutter muss dreieinhalb Jahre ins Gefängnis

Von: Hans Moritz

Die 25-Jährige steht vor einem längeren Gefängnisaufenthalt, noch ist das Urteil aber nichts rechtskräftig. © Norbert Försterling

Die 25-Jährige, die ihre Tochter in einer Gemeinde im südlichen Landkreis Erding als Züchtigung im Intimbereich lebensgefährlich verletzt haben soll, ist gestern vom Landgericht Landshut zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Landshut/Erding - Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nach sechs Verhandlungstagen gingen am Donnerstag die Plädoyers und die Urteilsverkündung durch die Vorsitzende Richterin, Michaela Wawerla, über die Bühne. „Kein Tatort, kein Tatmittel, kein Motiv.“ Mit dieser Begründung forderte Harald Huber Freispruch. Tatsächlich gab es keine eindeutigen Beweise für eine Täterschaft der 25-Jährigen, wie Wawerla, in der Urteilsbegründung zugab. Nach Überzeugung der vierten Strafkammer war die ehemalige Kinderpflegerin aber aufgrund der Indizien dennoch schuldig zu sprechen. Die Kammer war um ein Jahr unter dem Antrag von Staatsanwältin Barbara Streicher geblieben.



Die 25-Jährige, der von Zeugen und den Sachverständigen ein distanziertes Wesen bescheinigt worden war, nahm das Urteil emotionslos entgegen. Aufgewühlt reagierte hingegen der Vater. „Gut gemacht. Der Täter läuft weiter frei herum“, sagte er mit Blick auf anwesende Ermittler. Wie berichtet, hatte sich die Angeklagte dahingehend eingelassen, dass ihr Ex-Partner die Zweijährige misshandelt hatte, um sexuelle Bedürfnisse zu befriedigen.



„Fest steht“, so Wawerla, dass das Mädchen am Tag vor Heiligabend 2018 „Entsetzliches erleiden musste“. Dem Rechtsmediziner zufolge war das Mädchen, das seit dem Vorfall bei den Großeltern lebt, mit einem harten Gegenstand, der größer als der Scheideneingang der Zweijährigen war, in der Wohnung des damaligen Freundes der Angeklagten im Landkreis Erding massiv verletzt worden. Es habe eine „klare Todesgefahr durch Verbluten“ bestanden.



Zur Täterschaft nannte Wawerla drei Varianten: die Angeklagte, deren Ex-Partner, den sie gerade mal drei Monate gekannt hatte und bei dem sie erst am Tattag mit ihrer Tochter eingezogen war – oder beide. Die Indizien hätten die Kammer schließlich davon überzeugt, dass die 25-Jährige die Täterin ist. Vor allem das Aussageverhalten der Angeklagten und ihr Nachtatverhalten seien zu ihren Lasten zu werten.



Über ein Motiv lasse sich nur spekulieren. Die Angeklagte habe selbst gesagt, sie sei an diesem Tag aus gesundheitlich Gründen überfordert gewesen und habe womöglich die Geduld verloren. Zudem habe die Zweijährige schon vor dem Vorfall größtenteils bei den Großeltern gelebt hat. Die Angeklagte könnte dem Umgang nicht gewohnt gewesen sein. nig