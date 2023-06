Landkreis fehlen 14 Millionen Euro

Böses Erwachen beim Haushalt – Verwaltung muss sparen – CSU: Projekte überdenken

Von Hans Moritz schließen

Dieses Finanzloch trifft den Landkreis Erding einigermaßen überraschend. Jetzt muss erst recht gespart werden. Das hat es mit den 14 Millionen Euro auf sich:

Erding – Der Kreishaushalt 2023 ist auf Kante genäht, wochenlang hatten sich im Herbst Kämmerei und Kreistag in Sparrunden geübt. Trotzdem musste die Kreisumlage, die die ebenfalls finanziell angespannten Gemeinden zu zahlen haben, erhöht werden. Jetzt stellt sich heraus: Es reicht nicht.



Dem Landkreis Erding fehlen für das laufende Jahr mehr als 14 Millionen Euro. Das beichteten Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) und Kämmerer Markus Sicheneder nun dem Kreisausschuss, als es um die Jahresrechnung 2022 ging. In Bayerstorfers Brust schlugen zwei Herzen, „denn eigentlich hat sich 2022 finanziell gut entwickelt“. Allerdings habe man mit noch besseren Zahlen gerechnet.



Und so kam das Finanzloch zustande: Der Haushalt sieht für das laufende Jahr eine Rücklagenentnahme von 31 Millionen Euro vor, um alle beschlossenen Projekte finanzieren zu können. Der Jahresabschluss hat laut Sicheneder aber ergeben, dass die Rücklage gemäß der Jahresrechnung nur 17 Millionen Euro beträgt. Die nun fehlenden 14 Millionen Euro sollen im laufenden Betrieb eingespart werden, sagte Bayerstorfer. Die interne Anordnung, zehn Prozent der Sachkosten einzusparen, gelte vorerst weiter.



Erfreulich ist, dass sich die Zahlen so entwickelt haben, dass aus dem Verwaltungshaushalt nicht wie geplant 9,3, sondern zusätzlich noch einmal 6,7 Millionen Euro für Investitionen in den Vermögenshaushalt überführt werden können. Ein Kredit über fast fünf Millionen Euro für Grunderwerb musste nicht in Anspruch genommen werden. Und: Der Schuldenstand ist leicht auf 22,3 Millionen Euro gesunken, elf entfallen aufs Klinikum. Thomas Bauer (CSU) riet: „Wir müssen neue Projekte überdenken und strikte Haushaltsdisziplin wahren.“ 2024 werde finanziell ebenfalls ein sehr herausforderndes Jahr werden, deutete der Landrat an. ham