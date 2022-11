Landkreis lässt sich ein Parkhaus bauen

Im Schnitt pro Tag zu 70 bis 80 Prozent voll augelastet ist der Parkplatz des Klinikums Erding. Stundenweise ist gar nichts mehr frei. Abhilfe will der Landkreis nun mit einem Parkhaus schaffen und setzt dazu auf ein ÖPP-Modell. Das beschloss der Kreis-Bauausschuss. © Hans Moritz

Der Blick aufs Klinikum Erding wird bald ein anderer sein: Hier entsteht ein fünfstöckiges Parkhaus.

Erding - Nicht nur im Klinikum Erding gibt es oft Engpässe, sondern auch davor: 760 Parkplätze stehen nördlich und westlich des Krankenhauses zur Verfügung. Sie sind vor allem im Winter oft stundenlang komplett belegt. Deswegen will der Landkreis eine fünfstöckige Garage auf dem Parkplatz zwischen Klinikum und Busbahnhof errichten. Dies wird er aber aller Voraussicht nach nicht selbst stemmen, sondern einen Investor beauftragen. Das im Kreis-Bauausschuss vorgestellte Modell der Öffentlich-Privaten Partnerschaft (ÖPP) sorgte für eine Debatte. Am Ende stimmten die Grünen-Räte Dominik Rutz und Maria Feckl gegen das Parkhaus-ÖPP-Modell. Sie hatten sich eine Stärkung des Busverkehrs zum Krankenhaus gewünscht.



Mit ÖPP-Modellen hat der Landkreis Erfahrung: Auch das Bildungszentrum für Gesundheitsberufe ist so entstanden. So funktioniert’s: Ein Investor baut und betreut das Parkhaus 25 Jahre lang und bekommt dafür vom Landkreis jedes Jahr eine pauschale Zahlung. Dabei ist der Landkreis stets Eigentümer, nach der Vertragslaufzeit geht es voll in die Verantwortung des Auftraggebers über.



Im Ausschuss – der Grundsatzbeschluss für den Bau liegt bereits vor – ging es nun darum, sich für das ÖPP-Modell zu entscheiden. Diese Vorgehensweise muss vor der Regierung von Oberbayern penibel begründet werden. Dafür, so Landrat Martin Bayerstorfer (CSU), spreche eine deutlich geringere finanzielle Belastung des Landkreises. Durch das Betreibermodell über ein Vierteljahrhundert sei zudem gesichert, dass qualitativ hochwertig gebaut und gewirtschaftet wird. Denn Pfusch würde zu Lasten des Investors gehen.



Der Landkreis will wieder mit der Firma Goldbeck zusammenarbeiten, ein Experte für Parkhäuser – unter anderem am Münchner Flughafen. Goldbeck hat auch die Erdinger Pflegeschule realisiert.



Aktuell gibt es am Klinikum 760 Stellflächen, deutlich zu wenig, wie Bayerstorfer und Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last in der Sitzung betonten, vor allem in Stoßzeiten und im Winter. Hinzu kommt, so der Landrat und Last, dass man das Klinikum erweitern und ambulante sowie stationäre Versorgung ausbauen wolle. Der Mangel dürfte also zunehmen.



Das Parkhaus würde 500 zusätzliche Stellplätze bieten. 175 würden aber wegfallen, um der Parkhaus-Infrastruktur Platz zu machen. Knapp 1100 Fahrzeuge könnte man dann unterbringen.



Axel Müller vom Münchner Ingenieurbüro rheform rechnete den Kreisräten die Vorteile des ÖPP-Modells vor. Er sprach von einem sieben- bis zwölfprozentigem Kostenvorteil. Ein Investor könne die öffentliche Ausschreibung umgehen. Er geht beim ÖPP-Modell von 15,2 Millionen Euro für Bau und Betrieb aus. Würde der Landkreis selbst bauen, wären es 16,4 Millionen Euro. Hinzu komme ein Zeitgewinn: 15 Monate Planungs- und Bauzeit kalkulierte Müller für das ÖPP-Modell, andernfalls 21 Monate. Die jährliche Belastung betrage im ersten Fall 520 000 Euro, im anderen 540 000 Euro. Allerdings räumte Müller Unwägbarkeiten wegen der hohen Baupreise ein. Er glaubt jedoch, „dass die Spitze gebrochen ist“.



Feckl wies darauf hin, dass dem Klinikum „dann aber die Einnahmen aus dem Parkgeschäft abgehen“. Das bejahten Bayerstorfer und Last. Letzterer gab zu, „dass wir das sehr bedauern würden“. Der Landrat indes wies darauf hin, dass das Klinikum die Flächen dann aber auch nicht mehr bewirtschaften müsse, was Kosten spare.



Die Debatte ergab, dass auch der Betrieb einem Investor übertragen werden könnte, dann hätten Landkreis und Klinikum gar keinen Aufwand mehr, allerdings auch keine Einnahmen. Später geklärt werden soll, ob Mitarbeiter weiterhin kostenlos parken können. Bei einer Vergabe müsste der Landkreis zu Gunsten der Belegschaft einspringen. Ob die Gebühren erhöht werden, steht noch nicht fest.



Ferdinand Geisberger (CSU) sagte: „Wir müssen einkalkulieren, dass in der Bauzeit viele Parkplätze wegfallen.“



Georg Nagler (SPD) erkundigte sich, ob nicht die Stadtwerke Erding das Parkhaus errichten könnten. Dazu zitierte Bayerstorfer den Kommunalversorger, dass er diesen Aufwand nicht zu stemmen in der Lage sei.



Die grundsätzliche Kritik der Grünen erwiderte der Landrat mit dem Hinweis, „dass die Stadt mehr Parkplätze verlangt, sobald wir erweitern.“ Und es sei nun mal Tatsache, dass nur wenige Mitarbeiter, Besucher und Patienten mit dem Fahrrad kämen. Gleiches gelte im Gesundheitssektor für den öffentlichen Nahverkehr. „Wir können niemanden zwingen.“ ham