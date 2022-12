Landkreis Erding rüstet sich für möglichen Blackout

Von: Hans Moritz

Notstromaggregaten, wie diesem hier von der Feuerwehr Altenerding, käme bei einem Ausfall der Energieversorgung eine zentrale Rolle zu. © Feuerwehr Altenerding

Ein Blackout ist im Landkreis Erding nicht in Sicht. In einem solchen Notfall wären aber Rat- und Feuerwehrhäuser zentrale Anlaufstellen. Das Klinikum Erding kann sich 72 Stunden lang selbst mit Energie versorgen.

Erding – Die Sicherheitsbehörden im Landkreis Erding üben sich derzeit im Spagat: Einerseits müssen sie Vorkehrungen treffen, um für einen Totalausfall der Energie- und Stromversorgung gerüstet zu sein. Andererseits wollen sie keinesfalls Panik in der Bevölkerung verbreiten. In der Jahrespressekonferenz hatte Landrat Martin Bayerstorfer deshalb zwei gute Nachrichten für die Bürger: „In diesem Winter ist mit einem Blackout nicht zu rechnen“, versicherte er. Und: „Der Landkreis verfügt bereits über ein erstes Sicherheitskonzept.“ Anfang 2023 sollen letzte Details geklärt werden. Dennoch hätte ein Kollaps der Energieversorgung erhebliche Auswirkungen auf die Bevölkerung.

Der Landrat berichtete von mehreren Treffen seiner Behörde, dem Katastrophenschutz, den Gemeinden und den Feuerwehren. „Kommt es zum Blackout, werden Rat- und Feuerwehrhäuser zentrale Anlaufstellen“, erklärte Bayerstorfer. Sie würden am längsten mit Strom und Wärme beliefert – im Katastrophenfall auch mittels Notstromaggregaten. Im Erdinger Land gibt es 19 Rathäuser und 68 Feuerwehrhäuser, davon allein in der Kreisstadt drei, in Dorfen elf. Hier sollen die Bürger nicht nur Auskunft bekommen, sondern sich auch aufwärmen können und versorgt werden. Bayerstorfer geht davon aus, „dass wir maximal im Winter 2023/24, wenn überhaupt, in eine solche Mangellage geraten könnten“. Bis dahin soll Deutschland aber auch über mehr LNG-Terminals verfügen, als das eine soeben bei Wilhelmshaven an der Nordsee in Betrieb genommene, über das verflüssigtes Erdgas ins Land gelangt.

Inwieweit in Turnhallen beheizte Notunterkünfte mit Feldbetten geschaffen werden können und sollen, ist noch nicht ermittelt. Das Klinikum Erding, betonte Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last, könne sich 72 Stunden lang über mit Diesel betriebene Notstromaggregate autark versorgen. Danach müsse getankt werden.

Bayerstorfer deutete an, dass im Extremfall auf eine Zuteilung etwa von Kraftstoff umgestellt werden müsse. „Die Frage ist dann, wen die Tankstellen als Erste beliefern, etwa die Notstromaggregate oder Fahrzeuge des Katastrophenschutzes.“ Aber auch der öffentliche Nahverkehr könnte Vorrang erhalten, ebenso die Landwirtschaft zur Sicherung der heimischen Nahrungsmittelproduktion.

Auch auf einen Zusammenbruch der Kommunikation richten sich die Behörden vorsorglich ein. Und da setzt Bayerstorfer auf Ehrenamtliche, deren Aktivitäten bislang eher unter dem Radar liefern: die Amateurfunker. „Es hat bereits Gespräche gegeben. Es ist gut zu wissen, dass sie auch im Krisenfall in der Lage wären, Funkverbindungen zu ermöglichen.“

Was die Alarmierung der Bevölkerung über Sirenen betrifft, muss der Warntag am 8. Dezember noch ausgewertet werden. Im Stadtrat hat OB Max Gotz vor Weihnachten angekündigt, demnächst eine Analyse für die Kreisstadt vorzulegen. Ein Ergebnis hat man bereits – die Sirene in Altenerding ist gerade defekt. Auch die Handyalarmierung hat nicht flächendeckend funktioniert.