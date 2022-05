SPD: Jugendsozialarbeit ausbauen

Von: Hans Moritz

Auch am Anne-Frank-Gymnasium soll die Jugendsozialarbeit ausgebaut werden. © Hans Moritz

Die SPD-Kreistagsfraktion will die Jugendsozialarbeit an den Schulen des Landkreises ausbauen und fordert ab dem kommenden Schuljahr die Aufstockung um eine halbe Stelle an jedem Gymnasium und an jeder Realschule, deren Träger der Landkreis ist.

Erding - Zur Begründung schreibt Ulla Dieckmann, dass der Beratungsbedarf an den weiterführenden Schulen stetig zunehme, vor allem seit Beginn der Corona-Pandemie sowie der damit verbundenen Einschränkungen und Schulschließungen. „Wie unter einem Brennglas wurde sichtbar, dass Familien, Kinder und Jugendliche besonders unter den Folgen der Pandemie, Kontaktbeschränkungen und dem Wegfall sportlicher und sozialer Aktivitäten gelitten haben. Die Folgen zeigen sich jetzt in dem großen Beratungsbedarf der Jugendsozialarbeit an allen Schulen und Schularten“, heißt es in dem unserer Zeitung vorliegenden Antrag.



Allerdings sei der Bedarf schon vor Corona größer gewesen als das Angebot. Mit sechs Stunden an der Herzog-Tassilo-Realschule Erding und fünf Stunden an der Realschule Taufkirchen sei ein bedarfsgerechtes Angebot nicht mehr möglich. Auch etwa an den beiden Erdinger Gymnasien seien jeweils zwölf Stunden pro Woche für über 1000 Schüler „viel zu wenig“, so Dieckmann.



Hinzu komme, dass die Schulen nach wie vor einen großen Teil der Jugendsozialarbeit selbst finanzieren müssten – aus Spenden. Weil zuletzt keine Veranstaltungen wie Sponsorenläufe möglich waren, sei die Finanzierung dieses wichtigen Angebots nicht mehr gesichert. Die Jugendsozialarbeit benötige aber Planungssicherheit, meint die SPD. ham